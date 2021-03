Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Poco X3 Pro est le premier appareil à être lancé avec la plate-forme Qualcomm Snapdragon 860 à bord. Mais pourquoi est-ce important?

Simple: le Snapdragon 860 est conçu pour offrir des performances de haute qualité (un peu comme un 855+ dil y a quelques années) tout en maximisant la connectivité 4G - il ny a donc pas dimplication de coût 5G ici.

Cela signifie un fonctionnement fluide à partir de lappareil de 6,67 pouces, qui prend en charge un taux de rafraîchissement variable jusquà 120 Hz. Cela signifie également un prix inférieur à celui que vous paieriez pour un combiné compatible 5G, avec le X3 Pro de base positionné à 249 € - ou un prix de lève-tôt de seulement 199 € du 24 mars au 1er avril 2021.

Ailleurs, le Poco X3 Pro abrite une énorme batterie de 5160 mAh, pour le maintenir en marche pendant des siècles par charge. Et il y a aussi une charge de 33 W pour des recharges rapides. Il y a aussi un arrangement de quatre caméras à larrière, dirigé par un capteur principal de 48 mégapixels.

Cest vraiment Poco qui montre son attrait habituel: fournir de lénergie sans prix farfelus. Le X3 Pro est raisonnablement équilibré en termes de spécifications - il comprenait même une prise casque 3,5 mm et une extension microSD - et ce prix est ce qui apportera le plus dattrait global, si vous êtes à la recherche dun combiné 4G / LTE uniquement .

Écrit par Mike Lowe.