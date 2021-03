Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Poco a lancé deux appareils majeurs lors de son événement du 22 mars 2021: le Poco X3 Pro et le Poco F3. Ne laissez pas le «X» et le «F» passer devant vos yeux, car ce sont deux appareils différents - ce nest pas seulement un cas de «Pro» et non.

En effet, le X3 Pro est en fait un peu plus léger sur les spécifications que le F3, bien que ce dernier nait pas besoin de se parer dun appendice `` Pro . Voici en quoi les produits phares diffèrent et ceux qui pourraient vous convenir le mieux.

X3 Pro: noir fantôme, bleu givre, bronze métallique

F3: blanc arctique, noir nocturne, bleu océan profond

Les deux: lecteur dempreintes digitales monté sur le côté

X3 Pro: 165,3 x 76,8 x 9,4 mm / 215 g

F3: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm / 196 g

X3 Pro uniquement: prise jack 3,5 mm

De la paire, le X3 Pro est le plus gros appareil - et vous pouvez le sentir dans la main à coup sûr ( nous en avons un à revoir ). Cela tient à la capacité de la batterie, dans lensemble, qui est plus volumineuse dans le X3 Pro que dans le F3.

Aucun des deux combinés noffre un lecteur dempreintes digitales intégré, car les scanners positionnés sur le côté - se doublant en tant que bouton dalimentation - semblent devenir de plus en plus la norme. De la paire, seul le X3 Pro offre une prise casque 3,5 mm - il est sans fil uniquement pour le F3.

X3 Pro: panneau DotDisplay de 6,67 pouces Résolution FHD + Rafraîchissement à 120 Hz 450 lentes

F3: panneau AMOLED DotDisplay de 6,67 pouces (type E4)

Résolution FHD + Rafraîchissement à 120 Hz 900 lentes



Dire que les deux combinés ont un écran de 6,67 pouces nest que la moitié de lhistoire. Parce que lécran du F3 a un panneau Samsung `` E4 , ce qui signifie quil est beaucoup plus luminescent en conséquence - cest pourquoi, comme vous pouvez le voir sur les figures ci-dessus, on dit quil est deux fois plus lumineux que le X3 Pro.

Les deux offrent un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour la douceur, tandis que la résolution est Full HD + - donc 2400 x 1080 pixels - pour une netteté juste, même si ce nest pas le QHD + de qualité phare pour lun ou lautre modèle.

X3 Pro: plateforme Qualcomm Snapdragon 860, 4G / LTE uniquement

F3: plate-forme Qualcomm Snapdragon 870, compatible 5G

X3 Pro: batterie de 5160 mAh, charge de 33 W

F3: batterie 4520mAh, charge 33W

Les deux: options de RAM 6 Go / 8 Go

Le X3 Pro est le premier combiné à offrir la plate-forme Snapdragon 860 de Qualcomm. Cest presque identique au 855+ de dernière génération - même nombre de cœurs, même vitesse dhorloge, mêmes graphiques - mais sans modem X50 et, par conséquent, il sagit uniquement de 4G / LTE - pas de 5G.

Cest là que le F3 diffère: il dispose dune plate-forme Qualcomm Snapdragon 870, qui nest pas seulement plus puissante que le 860 à tous égards - vitesse dhorloge plus élevée, plus de potentiel graphique - il dispose également du modem X55 pour les options de connectivité 5G.

Comme nous lavons dit précédemment: le X3 Pro a la batterie beaucoup plus grande, mais cest aussi le combiné beaucoup plus grand. Autant quil durera plus longtemps que le F3 - en raison de la capacité, du choix du processeur et de la 5G - nous prendrions toujours le F3 à chaque fois en raison de son échelle et de son poids plus raisonnables.

X3 Pro: Quad caméras arrière: Principal: 48 mégapixels, ouverture f / 1,79, taille du capteur 1/2 pouce Grand angle (119 degrés): 8MP, f / 2.2 Macro: 2MP, f / 2.4 Profondeur: 2MP, f / 2.4

F3: Triple caméras arrière: Principal: 48 mégapixels, ouverture f / 1,79, taille du capteur 1/2 pouce Grand angle (119 degrés): 8MP, f / 2.2 Télémacro: 5MP, f / 2.4, mise au point automatique



Étonnamment, il ny a pas de caméras ultra-résolues sur les deux appareils. Nous pensions que Xiaomi pourrait doter la ligne Poco dun appareil photo principal de 108 mégapixels, comme il la fait avec le Redmi Note 10 Pro , mais lunité principale de 48 mégapixels sur le X3 Pro et le F3 est encore assez résolue. Cest la même chose sur les deux appareils.

Là où les deux produits diffèrent, cest dans le volume des caméras - mais cest un cas de moins, cest plus ici. Le F3 propose une triple caméra, avec un objectif grand angle et télémacro - que nous avons déjà vu sur le Xiaomi Mi 11 . Il ny a pas de capteur de profondeur car il nest tout simplement pas nécessaire. Le X3 Pro, quant à lui, est en fait moins `` pro : il a le même objectif grand angle, plus un objectif macro basique à basse résolution et un capteur de profondeur inutile pour compenser les chiffres.

X3 Pro: à partir de 249 €

F3: à partir de 349 €

Il sagit de comparer des pommes et des oranges lors du positionnement du X3 Pro et du F3 lun par rapport à lautre. Des deux, le F3 est lappareil haut de gamme - malgré labsence dappendice `` Pro - grâce à la connectivité 5G, à une plus grande puissance de traitement, à une échelle et à un design plus petits, ainsi quà un écran plus lumineux et à un agencement de caméras plus judicieux.

Si vous voulez plus dautonomie de la batterie, ne vous souciez pas de la 5G et recherchez un combiné plus abordable, le X3 Pro est loption la plus attrayante de la paire. Mais étant donné le prix de départ du F3, il sera sûrement difficile de ne pas être tenté.

Meilleurs smartphones classés en 2021: les meilleurs téléphones mobiles disponibles à lachat aujourdhui Par Chris Hall · 22 Mars 2021

Écrit par Mike Lowe.