Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On parle depuis longtemps dun téléphone pliable Xiaomi - du retour au Mobile World Congress en 2019 . Mais maintenant, un vrai téléphone pliable Xiaomi a été espionné dans le monde, alors pourrait-il sagir du Mi Mix de nouvelle génération?

Nous sommes réticents à dire `` Mi Mix 4 , car ce nombre est malchanceux en Chine - sa prononciation est similaire à `` mort en étant la raison - et donc il est presque toujours contourné. Alors, Mi Mix 5, peut-être?

Il nest pas confirmé que Xiaomi utilisera la ligne Mi Mix pour ce produit pliable, mais comme lhistoire précédente de la série a été exploratoire - le Mi Mix 3 était un téléphone à curseur, le Mi Mix 2 avait une caméra pop-up, le Mi dorigine Mix a coupé la lunette avant que les autres nosent - il est normal que le Mi Mix de nouvelle génération adopte le facteur de forme pliable.

Cependant, les nouvelles ont été quelque peu contradictoires dans le passé. Parler dun `` Mi Mix 4 Pro a montré des images dun téléphone pliable avec les écrans à lextérieur. Les clichés que vous voyez en haut de cet article - source originale Digital Chat Station sur le site de médias sociaux chinois Weibo - sont considérés comme un modèle `` Mi Mix Pro Max , montrant que lécran en forme de tablette est intérieur et déplié.

Cest un peu un grattoir à la tête. Comme nous lavons souligné, cependant, Xiaomi travaille sur de tels appareils depuis un certain nombre dannées, il pourrait donc y avoir plusieurs itérations. Et étant donné le `` creux clair dans le pli qui est visible sur lécran de lappareil espionné, cela ressemble-t-il vraiment à la meilleure solution possible lorsque le Samsung Galaxy Z Fold 2 est déjà à létat sauvage?

Alors que nous attendons également dans les coulisses l apparition du Xiaomi Mi 11 Ultra , nous nous demandons si Xiaomi se prépare pour une présentation majeure de son kit de nouvelle génération, pour inclure ce qui sera le Mi Mix 4 Pro de nouvelle génération. Max, cest-à-dire le téléphone pliable Xiaomi tant attendu.

Écrit par Mike Lowe.