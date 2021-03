Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xiaomi a lancé le produit phare Mi 11 fin 2020 en Chine, suivi du marché mondial en février 2021. Il semble maintenant prêt à publier les prochaines étapes de la série - les Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra - après la certification TENAA.

Non pas que les noms soient effrontément indiqués dans la certification. Pour linstant, ce nest que lapparence des numéros de modèle M210K1AC et M2102K1C - mais cela convient étant donné que le Mi 11 que nous avons examiné porte le numéro de modèle M2011K2G.

Alors à quoi sattendre de ces combinés élévateurs? On pense que le Mi 11 Pro ressemble beaucoup au Mi 11 - en ce sens quil est doté dun écran OLED de 6,81 pouces et dun processeur Qualcomm Snapdragon 888 - mais avec la disposition de la caméra, la configuration de la caméra est hype pour inclure un zoom optique.

Le Mi 11 Ultra est le plus intéressant de la paire - que nous avons couvert séparément dans notre fonction de rumeurs Ultra - car on dit quil comporte un deuxième écran arrière dans son appareil photo pour aider à prendre des selfies. Cela sajoute au nouveau capteur Samsung GN2 comme appareil photo principal - il est de 50 mégapixels, mais physiquement massif, mais voit la société abandonner le chiffre élevé de 108 mégapixels trouvé ailleurs - à côté dun zoom périscope 5x et dun ultra-large de 48 mégapixels .

La certification ne révèle pas beaucoup plus que ce que lon dit déjà, bien que la présence de TUV SUD suggère quil y aura certification dune norme de qualité - peut-être à lécran? Tout sera bientôt révélé ...

Écrit par Mike Lowe.