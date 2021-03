Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Aujourdhui, 4 mars 2021, Xiaomi a lancé sa série Redmi Note 10 au monde. Dune manière décalée, désordonnée et alambiquée.

Cest dommage, car nous utilisons le Redmi Note 10 Pro depuis une semaine et, comme les téléphones abordables vont, il fleurit brillant. Comme, vraiment, probablement le meilleur téléphone dans sa fourchette de prix - d où la raison pour laquelle nous avons été si élogieux dans notre examen .

En utilisant ce téléphone, nous ne savions pas grand-chose - après avoir accepté un embargo qui signifiait que nous ne pouvions pas discuter de ses détails avant 13h00 GMT aujourdhui - quil serait lancé en Inde plusieurs heures auparavant sous le nom de Redmi Note 10 Pro Max .

Cela signifie, oui, vous lavez deviné, quil existe une version du marché indien du Redmi Note 10 Pro qui, euh, est un peu moins «max»? Apparemment: il supprime lévénement principal de la caméra 108 mégapixels pour un 64 mégapixels à la place.

Redmi Note 10 vs 10S vs 10 Pro vs 10 Pro Max: Quelle est la différence?

Très bien, cela a du sens. Sauf que pour le marché mondial, nous obtenons un Redmi Note 10S. Oui, "ten ess" (mais pas le sport). Et, non, Apple iPhone, nous ne vous pardonnons toujours pas den faire une convention de dénomination acceptable non plus.

Cela devient cependant plus déroutant: le 10S devrait simplement être la version mondiale de lInde 10 Pro, nest-ce pas? En quelque sorte. Seul le 10S a un écran plus petit, évidemment, car pourquoi pas?

Vous suivez toujours? Bon. Nous non plus.

Cest à ce moment que le Redmi Note 10 5G est jeté dans le mélange. Mais seulement pour la version «mondiale», donc pas pour le marché indien. Et, en fonction de la taille différente de ce téléphone, du matériel différent - cest un adoptant MediaTek Dimensity 700 pour la connexion 5G - et de la configuration différente de la caméra, nous avons du mal à voir comment il sintègre même dans la famille Redmi Note 10. Cest juste un appareil différent, il na pas sa place ici.

Sans oublier, bien sûr, quil y a un Redmi Note 10 enterré parmi cette masse de combinés. Ce qui, en tant que modèle plus petit et moins puissant, a du sens - si vous pouvez couper livraie de tous les autres.

Nous lavons donc là: un dîner complet pour les chiens de noms, dheures de lancement et de régionalité. Cela naide pas les consommateurs, nous avons donc du mal à voir vraiment comment cela aide Xiaomi aussi. Nous avons souvent fait allusion à la société présentant des noms qui sous-vendent ses modèles - le Mi 10 Lite, par exemple , était tout sauf `` léger - et espérons que cela sarrêtera.

Parce que, parmi tout cela, il y a un téléphone brillant sous la forme du Redmi Note 10 Pro - oh, accrochez-vous, Redmi Note 10 Pro Max? - que les consommateurs potentiels ne devraient pas avoir à se gratter autant la tête lors du processus dachat.

Écrit par Mike Lowe.