Poco F3 arrive en Inde, équivalent du Xiaomi Redmi K40

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On dit que Poco est sur le point de lancer le Poco F3 - et cela pourrait être plus tôt que vous ne le pensez. Pourquoi? Parce que le Redmi K40 est également juste au coin de lannonce - qui est léquivalent chinois.

Cétait il y a plus dun an, en janvier 2020, que Poco a relancé plus fortement la conversation sur ses téléphones, suggérant quun Poco F2 allait arriver . Cela sest plutôt avéré être le Poco F2 Pro - que nous avons examiné au milieu de la même année.

Cela, à son tour, pourrait faire allusion au plan de sortie du Poco F3. Peut-être ne verrons-nous quun Poco F3 Pro (basé sur le Redmi K40 Pro), ou peut-être verrons-nous une gamme dappareils lancer.

Quant à savoir à quoi sattendre. Le Poco F3 serait construit autour de la même plate-forme Qualcomm Snapdragon 870 qui alimenterait le Redmi K40 et l Oppo Find X3 . Cela le place à la tête de la gamme Poco, en tant que premier modèle de la gamme.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 3 Mars 2021

On dit que lécran est un panneau AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, alignant ses spécifications sur ce qui est attendu du Redmi Note 10 - encore un autre appareil équivalent similaire, mais inférieur, pour les marqueurs mondiaux (et également fabriqué par Xiaomi).

Sur les caméras, attendez un trio à larrière: un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra-large 8MP et un objectif macro 5MP.

En ce qui concerne les prix, personne ne le suppose à lheure actuelle. Mais le Poco F2 Pro a été lancé à 40790 ₹, nous nous attendrions donc à ce que ce soit similaire pour un modèle F3 Pro. Sil existe un appareil dentrée de gamme inférieur aux spécifications, attendez-vous à ce quil soit plus proche dun prix cible de 30 000 ₹.

Écrit par Mike Lowe.