Xiaomi Mi Mix 4 Pro pourrait être un téléphone pliable vers lextérieur

(Pocket-lint) - On dit que Xiaomi prépare son premier smartphone pliable et quil sappellera Xiaomi Mi Mix 4 Pro et quil comportera un écran qui entoure lextérieur du téléphone.

Cela le rendrait similaire aux téléphones pliables lancés jusquà présent dans la série Huawei Mate X , avec un écran principal qui passe à la taille normale du smartphone lorsque le téléphone se replie.

Laffirmation vient de lexpert du marché de laffichage Ross Young sur Twitter:

Nous entendons dire que le prochain pliable Xiaomi pourrait sappeler Mi Mix 4 Pro Max. China Star est le fournisseur daffichage, pas SDC. SDC fournira un écran pliable plus tard dans lannée, qui sera un peu plus grand. - Ross Young (@DSCCRoss) 1 mars 2021

Historiquement, la gamme de téléphones Mi Mix de Xiaomi a été là pour nous montrer ce qui est possible avec une technologie de pointe expérimentale.

Le premier Mi Mix a été parmi les premiers à utiliser un écran avec des lunettes super minces, avec un écran qui poussait jusquaux bords à gauche et à droite du téléphone, tout en poussant vers le haut du téléphone.

Mi Mix 3 a poussé cela plus loin, en utilisant un mécanisme contextuel coulissant pour la matrice de caméras frontales, tandis que le Mi Mix Alpha était en quelque sorte un téléphone conceptuel avec un écran qui enveloppait tout le corps du téléphone.

Il ne serait donc pas surprenant de voir Xiaomi utiliser ce même surnom Mi Mix pour décrire son premier téléphone pliable accessible au public.

Nous savons quil a de lexpérience dans lutilisation de panneaux daffichage flexibles, le Mi Mix Alpha en était un exemple, même sil nest jamais vraiment devenu un produit de consommation.

Nous navons pas encore vu si le marché des smartphones pliables et flexibles doit devenir suffisamment mature pour impliquer tous les fabricants.

Étant donné que les téléphones sont souvent chers et que le logiciel na pas encore été entièrement optimisé pour les nouvelles tailles et formes décran, il faudra peut-être encore un peu de temps avant quils ne deviennent normaux.

Avoir une entreprise comme Xiaomi, qui ramène généralement la technologie de pointe à des prix plus modulables, ne fera que laider.

