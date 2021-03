Redmi Note 10 aura un objectif macro 5MP

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous en découvrons de plus en plus sur le Redmi Note 10 à mesure que sa date de lancement potentielle se rapproche, et Xiaomi nest plus trop secret à propos du téléphone.

Dune part, nous savons quil sera lancé en mars, mais nous obtenons également des informations plus granulaires sur certaines de ses spécifications. La dernière information vient de Manu Kumar Jain, vice-président mondial chez Xiaomi, sur Twitter:

Il détaille lobjectif macro 5MP que le Note 10 inclura dans son ensemble de quatre caméras, et les exemples de photos quil a inclus sont en effet assez impressionnants, avec une bonne profondeur de champ et une bonne netteté.

Cependant, les caméras macro sont de plus en plus une inclusion légèrement divergente dans certaines configurations de caméra. Nous ne sommes pas les seuls à avoir parfois limpression dêtre lobjectif le plus susceptible dêtre inutilisé par les utilisateurs normaux. Pourtant, il ny a aucun inconvénient à en avoir un à bord.

Moins officiellement, cependant, limage den-tête de cet article présente une autre fuite de lemballage du téléphone, partagée sur Facebook . Il déclare que le Note 10 aura un écran AMOLED, une charge rapide de 33 W, un processeur Snapdragon 678 et un appareil photo principal de 48 MP. Étant donné que cette dernière section mentionne également un objectif macro, les photos sont plutôt authentiques.

Cest une liste de spécifications assez solide, mais nous devrons attendre une annonce officielle pour voir si elle est totalement exacte. Heureusement, cela ne devrait être que dans quelques semaines.

