(Pocket-lint) - Redmi, le bras le plus abordable de Xiaomi, a annoncé la série attendue Redmi K40, composée des Redmi K40, K40 Pro et K40 Pro +.

La nouvelle famille comprend le dernier matériel Qualcomm, le Redmi K40 recevant le nouveau Snapdragon 870 , tandis que les K40 Pro et Pro + adoptent le Snapdragon 888 .

Tous les appareils ont le même écran, un AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels. Il offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais Redmi a augmenté léchantillonnage tactile à 360 Hz pour une réponse plus rapide à vos doigts.

Cest aussi un écran lumineux avec 1300 nits proposés et il y a un capteur à lavant et à larrière du téléphone pour contrôler la luminosité automatique, donnant une réponse beaucoup plus précise aux conditions. Il existe également un capteur de température de couleur ambiante.

Tous les appareils ont les mêmes dimensions et ont tous une batterie 4520mAh avec prise en charge de 33W.

Cependant, il y a beaucoup de différence entre les caméras. Bien que tous aient la même caméra frontale de 20 mégapixels et que chacun ait une triple caméra à larrière, il y a une caméra principale différente sur chaque téléphone.

Le Redmi K40 Pro + reçoit un capteur de 108 mégapixels, cherchant à chasser Samsung, tandis que le K40 Pro dispose dun capteur de 64 mégapixels. Enfin, le Redmi K40 dispose dun appareil photo principal de 48 mégapixels.

Ces caméras sont prises en charge par un appareil photo ultra-large de 8 mégapixels et une macro de 5 mégapixels.

Il existe une large gamme de RAM et de variantes de stockage sur les différents modèles, ce qui entraîne une gamme de prix différents, mais cela se lance en Chine et pourrait rester en Chine.

On pense que la série Redmi K40 pourrait être lancée sous la marque Poco, comme ce fut le cas avec le Redmi K30. Il a également été découvert par 91mobiles sur une liste de certification IMDA, quil y a un téléphone 5G Poco entrant, qui pourrait être la variante mondiale du Redmi K40.

Écrit par Chris Hall.