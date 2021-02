Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Redmi, Redmi, est sur le point de lancer sa série phare 2021 - les Redmi Note 10 et Note 10 Pro - dans un avenir pas trop lointain.

Après la confirmation officielle de la date de lancement, voici ce que nous savons dautre sur les téléphones - des rumeurs à la confirmation officielle - le tout regroupé au même endroit.

4 mars 2021: événement de lancement confirmé

Plus tôt en février, le vice-président mondial de Xiaomi a confirmé dans un Tweet que le Redmi Note 10 serait lancé en mars - avec confirmation via les chaînes de Redmi que ce serait le 4 mars. On sattend à ce que la date de mise en vente soit imminente après, lInde étant le premier pays avec un produit.

Redmi Note 10, Note 10 Pro attendu

Note 10 Variante Pro Max possible

Couleurs: bleu, noir, bronze

Protection IP52 confirmée

Empreinte digitale latérale

Comme cest typique de la série, nous nous attendons à ce quun Note 10 et une Note 10 Pro annoncent en tandem - mais il y a aussi des rumeurs selon lesquelles un Note 10 Max sera annoncé à côté de cette paire. Cétait le cas de la série Redmi Note 9 (qui avait également un modèle 9S - mais il ny a aucune mention dun 10S pour le moment).

Une boîte de vente au détail officielle a divulgué la note 10 Pro , de sorte que le modèle est une donnée, avec 91 mobiles suggérant que trois variantes de couleur seront disponibles - le même que le trio dappareils sur les expositions de la boîte de vente au détail.

Le site officiel de Xiaomi, où le Redmi Note 10 est taquiné avant son dévoilement complet , confirme quil y aura une protection Gorilla Glass à lavant, ainsi quune protection IP52 contre la poussière et leau - que cela signifie pour tous les modèles, cependant, nest-ce pas? t encore clair.

Remarque 10: LCD 6,57 pouces

Note 10 Pro: OLED 6,67 pouces (120 Hz)

Note 10 Pro Max: TBC, mais écran plus grand

Affichage le plus lumineux dun téléphone Redmi à ce jour

Et ainsi de suite à lévénement principal: lécran. Cest là que, selon les rumeurs, les trois appareils Note 10 différeront.

La note 10 dentrée de gamme sera basée sur lécran LCD; on dit que le Note 10 Pro comporte AMOLED dans un panneau légèrement plus grand; tandis que le Note 10 Pro Max devrait être encore plus grand - bien quil y ait très peu de preuves à venir dans le cas du dernier.

On parle également dun taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz, mais il nest pas encore clair si cest pour tous les modèles - LCD et OLED -.

En termes dannonces officielles, cependant, Global VP de Xiaomi a confirmé dans un Tweet que lécran serait aussi lumineux que liPhone 12 Pro . Cela, comme le montre linfographie qui laccompagne, en fait «[le] plus lumineux écran sur une note Redmi. Jamais». Encore une fois, cependant, nous doutons que ce soit le cas pour chaque écran - étant donné la variance de lutilisation des écrans LCD et AMOLED.

Confirmé: tous les modèles doivent utiliser la plate-forme Qualcomm Snapdragon

Rumeur: plateforme Qualcomm Snapdragon 762 attendue

Batterie: 5,050 mAh; charge rapide [33W selon la rumeur]

Prise en charge de laudio haute résolution

Rajen Vagadia, vice-président et président de Qualcomm Inde, a confirmé dans une vidéo tweetée que le Redmi Note 10 utilisera la plate-forme Snapdragon de Qualcomm, affirmant que les téléphones "comporteront certains des processeurs les plus performants".

Cela ne va pas aussi loin pour expliquer à quoi sattendre sous le capot - mais la rumeur actuelle est le SD762 pour le modèle dentrée de gamme et une sélection de série 700 de qualité supérieure pour le Pro et au-dessus. Ne vous attendez pas à ce que la série 800 soit trouvée ici.

En termes de longévité, la rumeur suggère quune capacité de batterie supérieure à 5000 mAh permettra de garder les choses en marche avec facilité, en particulier lorsquelle est associée au logiciel MIUI de Xiaomi et aux processeurs Qualcomm sélectionnés. La charge rapide est spécifiée sur la page officielle de Xiaomi India , mais aucune donnée spécifique nest fournie - la rumeur dit quelle est de 33W.

Remarque 10: Triple arrière (48 mégapixels principal, grand angle 8MP, profondeur 2MP)

Note 10 Pro: Quad arrière (64MP principal, grand angle 8MP, profondeur 2MP, macro 2MP)

Note 10 Pro Max: Quad arrière attendu, comme pour Pro mais avec 108MP principale rumeur

La plus grande révélation des caméras à ce jour est cette photo de boîte du Note 10 Pro. Il définit clairement quatre caméras arrière, que lon pense être une principale 64 mégapixels, un grand angle 8MP et une paire de capteurs 2MP pour la profondeur et la macro. Comme le précédent Note 9 Pro avait un capteur macro de 5 mégapixels, nous espérons que cela reviendra pour le Note 10 Pro, plutôt que la version à basse résolution décrite.

Cependant, ce nest pas nécessairement lapproche universelle de tous les modèles, car la note 10 dentrée de gamme aurait une triple unité arrière, tandis que la Note 10 Pro Max est la plus susceptible de comporter un capteur principal ultra-résolu, peut-être à 108 mégapixels.

Voici un aperçu de toutes les fuites, rumeurs et confirmations officielles entourant le Redmi Note 10 jusquà présent

Offres Amazon Prime Day 2021: voici où nous vous apporterons toutes les grandes offres Prime Day dAmazon US Par Maggie Tillman · 23 Février 2021

Global VP de Xiaomi confirme le mois de lancement

Écrit par Mike Lowe.