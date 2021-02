Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - À la suite du lancement mondial du Xiaomi Mi 11 - un téléphone que nous avons examiné et que nous pensions plein de potentiel - il y a longtemps eu une rumeur selon laquelle une version Mi 11 Ultra attendait dans les coulisses. Maintenant, une vidéo YouTube a divulgué lappareil de manière très détaillée, confirmant pratiquement un petit deuxième écran parmi les caméras arrière.

Tout comme le Mi 11, lUltra sera équipé dun processeur Qualcomm Snapdragon 888 - qui est le haut de gamme disponible à lheure actuelle - et du même écran WQHD + 120Hz de 6,8 pouces. Il ny a aucune différence dans la taille générale dun téléphone à lautre.

La vraie chose qui distingue lUltra de son cousin «standard» est cet arrangement de caméra. La vidéo montre des gros plans de la caméra arrière, qui est pour le moins vaste. Mais il est clair de voir pourquoi pour deux raisons: ce petit deuxième écran; et lobjectif zoom périscope.

Tout dabord, il y a un "120X" estampillé à larrière. Regardez de près et vous verrez que cela se décompose en un équivalent 12-120 mm, ce que nous pouvons déduire signifie quun objectif périscope à zoom optique 5x est doté de cinq fois le principal de 24 mm; le 12 mm est lultra-large). Cela en soi ajoutera de la profondeur aux dimensions de lappareil.

Mais le plus gros avantage, comme nous lavons dit en haut, est quil y a un petit deuxième écran dans la bosse de la caméra, sur le côté de tous les objectifs. Ce nest pas une question dimagination après tout - nous nétions pas convaincus que cétait réel lors de la fuite - mais là pour rendre les selfies possibles en utilisant les meilleures caméras arrière disponibles. Intelligent.

Compte tenu de lampleur de cette fuite, on ne peut quanticiper que le Mi 11 Ultra sera probablement annoncé officiellement au MWC Shanghai vers la fin du mois de février. En espérant, car nous voulons certainement en savoir plus sur cet appareil à la fois farfelu et plutôt impressionnant.

Écrit par Mike Lowe.