(Pocket-lint) - La gamme Xiaomi Mi Mix a été interrompue, mais semble revenir pour 2021. La série Mi Mix, qui a lancé lidée de la "lunette zéro", nest pas revenue sur le marché après le téléphone à curseur Mi Mix 3 en 2018 .

Maintenant, un message Weibo dun cadre de Xiaomi suggère quun nouveau Mi Mix est en préparation, complet avec une caméra selfie sous-écran - une fois de plus en avant cette idée de lunette zéro dans un format nouveau et amélioré.

Non pas que cet appareil sappellera probablement le Mi Mix 4; comme le chiffre quatre est si similaire au mot «mort» en chinois, il est considéré comme malchanceux - et cest en partie pour cette raison quil est rare de voir des produits de quatrième génération en provenance de Chine porter ce nom numérique.

Vous pouvez voir que limage daccroche ci-dessus donne peu, sauf que nous regardons un téléphone.

Il y a aussi la rumeur dune tablette - ce qui serait également un nouvel ajustement judicieux pour la série Mi Mix, en particulier avec la série phare de téléphones Mi de la société, plus récemment le Mi 11 , se débrouillant si bien à elle seule.

Peut-être aurons-nous droit au téléphone et à la tablette? Et avec le Mobile World Congress Shanghai non loin - cest moins de deux semaines, du 23 au 25 février 2021 - qui sait, nous aurons peut-être droit à un teaser plus grand.

Écrit par Mike Lowe.