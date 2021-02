Le lancement mondial de Xiaomi Mi 11 confirme le prix tentant de 749 €

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xiaomi a officiellement lancé le Mi 11 dans le monde , en développant le lancement précédent qui était axé sur le marché chinois.

Le nouvel appareil phare de Xiaomi est alimenté par le dernier Qualcomm Snapdragon 888 , avec 8 Go de RAM et des options de stockage de 128 et 256 Go. Lun des premiers appareils Snapdragon 888 à être annoncé, il promet une amélioration des performances par rapport aux appareils existants pour tout améliorer.

Emballé dans un boîtier doté de la dernière Corning Gorilla Glass Victus, il y a un écran AMOLED de 6,81 pouces, offrant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une fréquence déchantillonnage tactile extrêmement réactive de 480 Hz. Cela devrait rendre les contacts encore plus immédiats et trouvera probablement la faveur des joueurs.

Lécran offre une résolution Quad HD, il est donc plein de détails, avec également le support HDR 10+. Il existe un scanner dempreintes digitales intégré, qui peut également surveiller votre fréquence cardiaque.

Les caméras à larrière sont également capables de capturer des vidéos en HDR 10+, avec un appareil photo principal de 108 mégapixels rejoint par un objectif ultra-large de 13 mégapixels et un objectif télémacro de 5 mégapixels. Il y a une caméra frontale de 20 mégapixels.

La batterie est évaluée à 4600 mAh, avec une charge filaire de 55 W et sans fil de 50 W, tandis que les deux haut-parleurs Harman Kardon fournissent le son.

Le Mi 11 est disponible en deux couleurs - Midnight Grey ou Horizon Blue - avec Xiaomi disant que la finition givrée antireflet ne captera pas les empreintes digitales.

Il ny a pas encore de prix confirmé pour le Royaume-Uni, mais il sera disponible à partir de mars, nous mettrons donc à jour lorsque nous aurons tous les détails. Il coûtera à partir de 749 € dans les pays européens.

Écrit par Chris Hall.