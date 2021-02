Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xiaomi a dévoilé un tout nouveau concept de téléphone, et celui-ci présente quelque chose dune première: un écran en cascade à quatre côtés.

Cela signifie que le verre autour des quatre côtés de lécran se courbe vers le bas jusquà ce quil soit presque perpendiculaire à la surface principale de lécran. Plus précisément: il présente une courbe de 88 degrés.

Étant donné que tant de téléphones reviennent vers des écrans plats pour plus de praticité (et le fait que les lunettes minces soient désormais possibles), cest une décision audacieuse et intéressante de la part du fabricant .

Comme pour la plupart des concepts - comme le Vivo Apex - il sagit davantage de montrer ce qui est possible, pas nécessairement de développer des fonctionnalités qui améliorent lexpérience utilisateur. Découvrez-le dans la vidéo ci-dessous:

Xiaomi dit quil a pu le faire en développant un nouveau processus de collage 3D pour le verre. Lentreprise a dû utiliser un processus de pliage à chaud, chauffer le verre à 800 degrés Celsius, ajouter de la pression et ensuite passer par un processus de polissage en dix étapes.

Bien que cela soit incroyablement intéressant, il convient de noter une chose: il ne semble pas que Xiaomi ait encore été en mesure de résoudre le problème de la courbure de lécran autour des coins du téléphone.

Vous remarquerez si vous regardez attentivement les coins quils comportent une sorte de découpe incurvée où lécran senroule sur les côtés.

En plus de présenter un écran incurvé à quatre côtés, le concept Xiaomi est également un téléphone sans port. Cela signifie pas de boutons physiques, pas de port USB-C, pas de prise casque et pas de grille de haut-parleur ou de plateau SIM visible.

Cela signifie utiliser la surface du verre du téléphone comme une sorte de `` haut-parleur - en utilisant une technologie piézoélectrique similaire que nous avons vue dans dautres téléphones sans port auparavant - plus sous les caméras daffichage, le chargement sans fil et leSIM pour la connexion cellulaire et les capteurs tactiles sensibles à la pression dans le affichage pour remplacer les boutons physiques.

Il est peu probable que nous voyions jamais ce téléphone sur les tablettes des magasins de détail, mais cela nous montre ce qui est possible avec la technologie disponible pour les fabricants. Peut-être que cest une tarte dans le ciel, ou peut-être que cest un aperçu des smartphones du futur.

Écrit par Cam Bunton.