(Pocket-lint) - Personne ne veut prendre une heure pour charger son appareil - cest pourquoi la charge rapide est devenue une caractéristique clé des téléphones ces dernières années, des entreprises comme Xiaomi proposant des appareils qui se rechargent complètement en 20 minutes.

Les gens réclament des systèmes de charge de plus de 100 W , et Xiaomi est donc apparemment retourné à la planche à dessin, avec pour objectif de battre ses propres records. Il vise désormais à lancer un système de charge rapide de 200 W, selon un article de Weibo rédigé par un fuyard réputé (via GizmoChina ). Le nouveau système de charge rapide de la société peut charger complètement un smartphone en seulement 10 minutes.

Il convient de noter que le système de charge rapide de 200 W de Xiaomi comprend une charge combinée filaire, sans fil et inversée .

Gardez à lesprit que lédition commémorative Xiaomi Mi 10 Extreme a été lancée avec une charge rapide de 185 W. Il a également été combiné, prenant en charge des taux de charge filaire et sans fil de 120 W et 55 W, respectivement, ainsi quune charge inversée de 10 W.

Xiaomi serait sur la bonne voie pour lancer sa technologie de charge rapide de 200 W avec un appareil phare en 2021.

Après le lancement chinois fin 2020 du Xiaomi Mi 11 , et juste avant le lancement mondial de ce combiné , il y a des tergiversations au sujet dune version Ultra du téléphone phare qui descend le brochet. On ne sait pas sil offrira une charge rapide de 200 W, mais voici lespoir.

Écrit par Maggie Tillman.