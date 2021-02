Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après le lancement chinois fin 2020 du Xiaomi Mi 11 , et juste avant le lancement mondial de ce combiné , il y a des tergiversations sur une version Ultra du téléphone phare.

Xiaomi na révélé aucun détail à ce jour, mais compte tenu de la large gamme de ses appareils phares - la dernière génération avait les Mi 10, Mi 10 Pro , Mi 10 Ultra et Mi 10 Lite - il ne serait pas surprenant de voir cet équivalent line-up répliqué pour la gamme phare 2021.

Alors à quoi sattendre du Mi 11 Ultra? Les détails - qui proviennent de la station de chat numérique de fuite via Weibo - sont actuellement clairs sur le terrain. On pense quil a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution daffichage Quad HD +, un processeur Qualcomm Snapdragon 888 , une charge sans fil ultra-rapide de 67 W et une capacité de batterie plus grande (5000 mAh) que le Mi 11 standard.

Mais ce qui est le plus susceptible de séparer le modèle Ultra de ses autres cousins phares du Mi 11, cest la configuration de la caméra. Le Mi 10 Ultra de dernière génération a intégré deux capteurs de 48 mégapixels dans sa configuration arrière quad - qui comprenait également un zoom télé grand angle 20MP et 12MP - dans le cadre de son argument de vente unique de zoom optique 5x. Peut-être que le Mi 11 Ultra augmentera encore plus la résolution ou le potentiel de zoom.

Sera-t-il révélé le 8 février aux côtés de la mise à jour logicielle prévue de MIUI 12.5 et dautres combinés Mi 11? Cest la pensée actuelle. Plus comme nous le savons.

Écrit par Mike Lowe.