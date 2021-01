Redmi K40 sera le téléphone Snapdragon 888 que beaucoup attendent

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Redmi a confirmé quil lancerait le Redmi K40, alimenté par le dernier Qualcomm Snapdragon 888 , susceptible dêtre lun des appareils les plus abordables sur ce matériel phare.

Redmi est le bras abordable de Xiaomi. Revenez en arrière de quelques années et Xiaomi avait un prix agressif, offrant un accès au matériel à des prix que vous nobtiendriez jamais des marques grand public établies. Alors que Xiaomi a déplacé ses prix et son offre vers lextrémité la plus chère du marché, Redmi est apparue comme une alternative abordable.

La promesse dun téléphone Qualcomm Snapdragon 888 à lextrémité la plus abordable de la gamme de prix a beaucoup dattrait. Alors que de nombreux appareils de ce type auront un prix plus proche de 1000 £ / $, nous nous attendons à ce que ce soit environ la moitié du prix.

Bien sûr, il y a des sacrifices en cours de route: cest généralement dans laffichage et les caméras, donc même si vous pouvez avoir la puissance phare, vous naurez peut-être pas la meilleure expérience en dehors de cela. Que cela compte ou non, cela dépend de vos goûts personnels et de lutilisation de votre téléphone.

La taquinerie de Redmi a été publiée sur Weibo, confirmant que la plate-forme Snapdragon 888 et une batterie de 4000 mAh - ainsi que le prix CNY2999.

Dautres détails restent à voir - tout comme le lancement international - mais nous ne serions pas surpris de voir ce téléphone se lancer en Europe dans les mois à venir. Le lancement en Chine est prévu pour février 2021 et il sagira dune série dappareils, il y a donc une chance quune version Pro soit disponible pour mélanger les choses.

Écrit par Chris Hall.