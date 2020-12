Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xiaomi a sorti son produit phare Mi 11 en Chine. Il fonctionne sur un chipset Snapdragon 888 avec le moteur AI de Qualcomm doté dun processeur Hexagon 780, ainsi que dArm Cortex-X1 et dun GPU Adreno 660. Tout cela est associé à LPDDR5 à 3200 MHz, UFS 3.1 et la technologie VC LiquidCool.

Les autres caractéristiques clés incluent un écran AMOLED 2K à quatre courbes de 6,81 pouces avec Gorilla Glass Victus de Corning, une résolution WQHD + 3200 × 1440, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1500 nits. Le téléphone contient également un appareil photo principal 8K de 108 mégapixels doté dun grand capteur dimage de 1 / 1,33 pouce avec prise en charge OIS. De plus, il existe des objectifs macro grand angle de 123 degrés et téléobjectif de 50 mm.

Suivant les traces dApple , le Mi 11 ne sera plus équipé dun chargeur intégré, bien que vous puissiez obtenir une version avec un chargeur GaN 55W. Le smartphone contient une batterie de 4600 mAh et prend en charge la charge flash filaire Mi TurboCharge 55 W qui peut charger complètement lappareil en 45 minutes, ainsi que 50 W sans fil, qui peut remplir la batterie du téléphone en 53 minutes.

Il peut également gérer une charge inversée sans fil de 10 W.

Xiaomi a déclaré quil avait chargé le Mi 11 de deux haut-parleurs de Harman Kardon. Des fonctions comme IR blaster, GPS bi-fréquence et NFC sont également incluses.

Le Mi 11 est disponible dans les couleurs suivantes: Midnight Grey, Horizon Blue et Frost White en verre dépoli antireflet, ainsi que Lilac Purple et Honey Beige en cuir vegan. Xiaomi a déclaré que la version en verre avait une épaisseur de 8,06 mm et un poids de 196 g, tandis que lappareil à dos luth avait une épaisseur de 8,56 mm et un poids de 194 g.

Outre les variantes de couleur et de matériau, il existe également trois options de stockage: 8 Go et 128 Go, 8 Go et 256 Go, et 12 Go et 256 Go, au prix de RMB 3999, RMB 4299 et RMB 4699m respectivement. Le Mi 11 commence donc à 3 999 RMB (environ 454 £ / 611 $) et est maintenant disponible en pré-commande .

Il viendra exécuter le dernier MIUI 12.5.

Écrit par Maggie Tillman.