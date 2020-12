Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le nouveau produit phare de Xiaomi devrait arriver plus tôt que dhabitude, étant le premier appareil au monde avec le matériel 2021 de premier plan de Qualcomm - le Snapdragon 888 .

La société a confirmé un événement de lancement en Chine pour la fin du 2020, donc tous les détails sont imminents, mais voici tout ce que nous savons par ailleurs sur cette prochaine série phare.

28 décembre 2020 Événement de lancement en Chine

2021 prévu pour un lancement mondial

Alors que beaucoup en Europe rouleront comme de petits barils remplis de tartes hachées, le spectacle ne sarrête pas pour Xiaomi, avec le lancement du Mi 11 prévu le 28 décembre 2020.

Il est presque temps de passer sous les projecteurs. Détails sur nos marchés mondiaux @xiaomi à venir. Alerte spoiler: ça va être incroyable. pic.twitter.com/skeO8ZnjLa - Daniel D (@Daniel_in_HD) 22 décembre 2020

Cest un événement exclusivement chinois, parlé en mandarin, qui devrait donner une assez bonne idée du fait que le marché intérieur de lentreprise sera le premier port descale - avec les marchés mondiaux en 2021.

Mi 11 et Mi 11 Pro attendus

Taille de lécran TBC, taux de rafraîchissement de 120 Hz attendu

Mi 11: Triple caméras arrière; Mi 11 Pro: caméras arrière quad

Comme cest typique pour la série, nous nous attendons à ce que Xiaomi lancera un Mi 11 et un Mi 11 Pro.

Les premières rumeurs suggèrent que le Mi 11 aura un écran plat, tandis que le Mi 11 Pro sera incurvé à chaque bord jusquà ses coins - un peu comme le Huawei P40 Pro . La taille de lécran est à confirmer, mais un taux de rafraîchissement de 120 Hz est attendu, tout comme lappétit pour les panneaux à rafraîchissement rapide.

Xiaomi Mi 11 pic.twitter.com/jmL5vEMITm - TechDroider (@techdroider) 17 décembre 2020

Sinon, la conception arrière des deux téléphones semble être sensiblement la même, mais on pense que les systèmes de caméra sont différents - cest ce qui a souvent séparé un modèle Mi `` standard de son homologue Pro dans les versions précédentes.

Le Mi 11 aurait un triple système de caméra arrière, tandis que le Mi 11 Pro aurait une configuration à quatre caméras - ajoutant un objectif zoom périscope supplémentaire (quil sagisse de 5x ou 10x doit être confirmé).

On pense que la caméra principale des deux est une unité de 50 mégapixels, abaissant la résolution par rapport au capteur 108MP utilisé dans la série Mi 10.

La caméra frontale nest pas considérée comme une option sous-écran, comme le ZTE Axon 20 5G récemment lancé , car la société attend peut-être plus de recherche et de développement pour en faire une option plus viable.

La plate-forme Qualcomm Snapdragon 888 confirmée

Charge rapide de 55 W

5G uniquement

Xiaomi a déjà confirmé que le Mi 11 comportera la plate-forme Qualcomm Snapdragon 888, ce qui signifie que son modem intégré verra tous les appareils Mi 11 comme 5G uniquement.

Cest le chargement matériel le plus puissant pour 2021 - Xiaomi étant très désireux détablir son `` premier! position en sortant en 2020 avant la concurrence.

Ailleurs, Mi 11 et Mi 11 Pro devraient vanter une charge rapide de 55 W pour recharger leurs batteries en un temps double. Selon les rumeurs, les tailles de batterie seraient respectivement de 4 780 mAh et 4 970 mAh.

Prix de départ de 700 $ selon la rumeur

On en sait peu plus sur la spécification complète. Mais il y a une suggestion de GSMA Arena que le Mi 11 sera moins cher que le Mi 10, à partir denviron 700 $. Nous soupçonnons que le Mi 11 Pro sera autour du prix de 999 $.

Sil sagit de conversions RMB-USD qui ne seront pas maintenues dans le monde réel, eh bien, nous devrons simplement attendre le 28 décembre pour le savoir.

Voici tout ce qui sest passé à lapproche du lancement du Xiaomi Mi 11.

L événement de lancement officiel a été confirmé par Xiaomi pour le 28 décembre 2020

Écrit par Mike Lowe.