Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Xiaomi Mi 11 sera lancé le 28 décembre 2020 - en tant que premier téléphone phare à intégrer la plate-forme Snapragon 888 de premier plan de Qualcomm avec connectivité 5G intégrée.

Étant donné que le Snapdragon 888 a toujours été conçu comme un produit 2021, Xiaomi souhaite certainement acquérir ce `` premier! pour le lancement du Mi 11, une sortie bien avant le cycle de lancement initialement prévu de février 2021 (probablement en raison de la désynchronisation du Mobile World Congress ).

Cest aussi officiel, comme révélé dans un article de Weibo et par le responsable principal du marketing produit de Xiaomi via Twitter.

Il est presque temps de passer sous les projecteurs. Détails sur nos marchés mondiaux @xiaomi à venir. Alerte spoiler: ça va être incroyable. pic.twitter.com/skeO8ZnjLa - Daniel D (@Daniel_in_HD) 22 décembre 2020

Mais que savons-nous du téléphone actuel? Il y a une poignée de rumeurs, mais pas beaucoup jusquà présent.

Dans le prolongement du Mi 10, le Mi 11 devrait initialement arriver en deux variantes: le Mi 11 et le Mi 11 Pro. Il est probable quun Mi 11 Lite arrivera plus tard sur la ligne, tandis que la série Mi 11T suivra probablement environ six mois plus tard, comme cest typique pour les cycles de lancement de Xiaomi.

Le Mi 11 devrait avoir un écran à bords plats, tandis que le Mi 11 Pro aurait un écran à bords incurvés de chaque côté. La taille, la résolution et le taux de rafraîchissement ne sont pas connus pour le moment, il ny a que des rumeurs dapplication HDR dynamique (plage dynamique élevée).

On pense que le Mi 11 possède une triple caméra arrière, le Mi 11 Pro en devenant une quadruple caméra arrière. Lidée ici est que le Pro ajoutera un objectif zoom périscope pour un zoom optique approprié avec une portée au-delà du modèle standard. Sinon, les deux devraient avoir un appareil photo principal de 50 mégapixels, un grand angle de 12 MP et un zoom de 48 MP.

Tout deviendra bien sûr clair le 28 décembre - enfin, si vous nêtes pas plein de sandwichs à la dinde et de regarder des films de Noël - après le lancement en Chine uniquement. Le lancement mondial devrait avoir lieu début 2021.

Écrit par Mike Lowe.