Xiaomi Mi 11, Realme Race parmi les premiers téléphones Snapdragon 888

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xiaomi sera parmi les premiers à lancer un téléphone alimenté par le Snapdragon 888 cette année avec le Mi 11. La confirmation a été tweetée par la société GM en Indonésie, Alvin Tse, qui a déclaré que le Mi 11 serait un `` début mondial pour le Snapdragon 888. Cela suggère quil pourrait même être le premier téléphone à proposer la dernière plate-forme phare.

On sait peu de choses sur le Mi 11 jusquà présent, mais ce que lon sait, cest que Xiaomi ne sera certainement pas le seul à être un partenaire de lancement de Qualcomm.

Une nouvelle super excitante que Xiaomi Mi 11 sera le premier partenaire mondial de @qualcomm sur son chipset phare 2021 Snapdragon 888! Xiaomi est le premier (pertama) en ce qui concerne les dernières technologies.

Le chipset avancé a un prix élevé, on le comprend, devrions-nous lapporter en Indo? pic.twitter.com/lPpGEwg8jP - Alvin Tse #MiFan (@atytse) 2 décembre 2020

Realme, comme Xiaomi, a également annoncé le téléphone qui exécutera le processeur Snapdragon 888, et qui est actuellement appelé Realme `` Race .

Jusquà présent, ce nest quun nom de code pour le prochain téléphone Realme, mais en plus de montrer la conception du téléphone (dans limage en haut de cette page), Realme a également partagé certaines des spécifications internes. Ceux-ci incluent 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et le logiciel RealmeUI 2.0 basé sur Android 11.

Les autres fabricants qui feront partie du déploiement de 2021 incluent OnePlus, Oppo, LG, Black Shark, Motorola, Asus et Redmi, entre autres.

Le Snapdragon 888 est le dernier processeur de haut niveau de Qualcomm qui - entre autres fonctionnalités - comprend le modem X60 5G avec prise en charge des réseaux Sub-6Ghz et mmWave.

Bien que le reste des détails du processeur ne soit pas encore révélé, ils seront présentés au sommet Web de la société au cours des prochains jours.Il ne faudra donc pas longtemps avant de savoir exactement ce que le processeur est capable. de.

Écrit par Cam Bunton.