Xiaomi devrait annoncer le Mi 11 au Snapdragon Summit de Qualcomm en décembre

(Pocket-lint) - Xiaomi devrait fournir quelques détails sur son smartphone phare 2021 dans la semaine, avec une apparition au Qualcomm Snapdragon Summit.

Qualcomm organise un événement annuel où il présente et annonce officiellement son prochain matériel Snapdragon. En 2019, cela a vu lannonce des Snapdragon 765 et 865 - entre autres, qui ont alimenté de nombreux appareils formidables jusquen 2020.

Xiaomi est monté sur scène lors du sommet 2019 et a annoncé que le Mi 10 serait lun des premiers à utiliser le matériel Snapdragon 865 et nous nous attendons au même genre dannonce lors de lévénement 2020. Qualcomm sest adressé à Weibo pour commencer à promouvoir lévénement et a mentionné que Lei Jun, co-fondateur de Xiaomi, ferait une apparition.

Nous nous attendons à voir des annonces de Qualcomm concernant le futur matériel pour les smartphones, avec une nouvelle plate-forme de la série Snapdragon 800 très attendue. Il sappelle actuellement le Snapdragon 875 , mais nous attendons jusquen décembre pour obtenir tous les détails.

Nous nous attendons également à des mises à jour de la série Snapdragon 700 de milieu de gamme, car cest une plate-forme très populaire pour les appareils en 2020.

Nous nous attendons à voir un éventail de fabricants contribuer aux événements Qualcomm et cest vraiment la première étape pour bien comprendre comment 2021 fera progresser nos smartphones. Nous nous attendons à ce que Xiaomi soit pleinement dans le mix et lun des premiers à se lancer sur le nouveau matériel.

Nous vous apporterons tous les détails de lévénement virtuel au fur et à mesure quils se produiront.

Écrit par Chris Hall.