Xiaomi présente un nouvel objectif rétractable pour smartphone de 120 mm

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La photographie sur smartphone sest quelque peu stabilisée au cours des deux dernières années, du moins dans le grand public, avec Samsung et Apple consolidant leurs succès précédents avec des améliorations logicielles et de petits changements dans leur dernière série de téléphones phares.

Ce nest pas parce que les grands joueurs ne font pas de grands mouvements en public que cela signifie quil ny a pas beaucoup de développement en coulisse, comme en témoigne un pic sournois donné par Xiaomi via son fil Twitter.

Le court clip montre un nouvel objectif de caméra rétractable de 120 mm conçu pour un concept de smartphone, prenant lobjectif ultra-large auquel les utilisateurs sont maintenant plus habitués et lui donnant une mise sous tension majeure.

Inspiré des conceptions dappareils photo traditionnels, nous vous présentons maintenant lobjectif rétractable à grande ouverture équivalent 120 mm! Optimisé avec une plus grande ouverture et un stabilisateur amélioré, vous pouvez désormais capturer de meilleurs portraits et des images à faible éclairage. #InnovationForEveryone pic.twitter.com/VxzdlH24hI