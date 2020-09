Xiaomi Mi 10 vs Mi 10T: Quelle est la différence?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les téléphones Xiaomi Mi ne manquent pas: le produit phare dorigine Mi 10 est flanqué du Mi 10 Pro amélioré par la caméra , ou il existe un Mi 10 Lite plus économique avec un matériel de moindre qualité.

Maintenant, il y a un nouveau modèle sur la scène * : le Xiaomi Mi 10T. Ce modèle prolonge lapproche plus pour moins de lentreprise chinoise, offrant une expérience phare à un prix réduit. Mais le T enlève-t-il beaucoup de ce qui a rendu le téléphone dorigine idéal pour sadapter à son prix demandé? Voici comment ils se comparent.

* Ok, il y a donc trois modèles: le Mi 10T, le Mi 10 Lite et le Mi 10T Pro . Le dernier dont nous parlerons le cas échéant - mais ce nest vraiment que le département de la caméra où le modèle Pro se distingue.

Mi 10: 162,5 x 74,8 x 9 mm / 208 g

Mi 10T: 165,1 x 76,4 x 9,3 mm / 216 g

Mi 10: vert corail, gris crépuscule, or pêche

Mi 10T: noir cosmique, argent lunaire

Mi 10: scanner dempreintes digitales sous lécran

Mi 10T: scanner dempreintes digitales positionné sur le côté

Il y a très peu de différence visuelle entre les téléphones: les Mi 10 et Mi 10T sont tous deux construits avec des panneaux avant et arrière Gorilla Glass 5 et un cadre en aluminium de soutien. Vous ne renoncez pas à la qualité de construction en achetant le modèle T.

La plus grande différence est que le Mi 10T déplace le scanner dempreintes digitales sur le bouton dalimentation sur le côté du téléphone, ce nest pas un scanner sous-écran plus avancé que celui du Mi 10 dorigine.

Mi 10: Super AMOLED 6,67 pouces, format dimage 19,5: 9

Mi 10: taux de rafraîchissement de 90 Hz, résolution de 1080 x 2340

Mi 10T: LCD IPS 6,67 pouces, format dimage 19,5: 9

Mi 10T: taux de rafraîchissement de 144 Hz, résolution de 1080 x 2340

Voici où vous pourriez penser que nous avons répertorié les choses un peu à lenvers - parce que le Mi 10T a un écran de taux de rafraîchissement plus rapide que le Mi 10 dorigine. Le T abrite un rafraîchissement de 144 Hz, ce qui le met à égalité avec le meilleur du marché actuel. téléphones de jeu. Le Mi 10 dorigine exécute un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Cependant, la technologie de lécran nest pas la même. Le Mi 10 dorigine utilise un panneau OLED, ce qui devrait signifier des noirs plus profonds et des couleurs plus riches que le panneau LCD du 10T.

Sinon, les deux ont la même échelle de 6,67 pouces, le même rapport hauteur / largeur et la même résolution. Vous ne perdez donc pas vraiment à acheter le 10T - il sagit de savoir si le type décran est plus important pour vous que le taux de rafraîchissement.

Mi 10: configuration de la caméra arrière Quad

108MP principal (Samsung GM1), ouverture f / 1.7, stabilisation optique (OIS) 13MP ultra-large, f / 2.4 Capteur de profondeur 2MP Macro 2MP, f / 2.4

Mi 10T: configuration de la triple caméra arrière

64MP principal, ouverture f / 1.9 13MP ultra-large, f / 2.4 Macro 5MP, f / 2.4

Mi 10: caméra selfie 20MP, f / 2.0

Mi 10T: caméra selfie 20MP, f / 2.2

Le Mi 10 est un peu un show-off avec sa configuration de caméra arrière quad et son tireur principal de 108 mégapixels. Cela dit, le Mi 10T Pro - le modèle dont nous avons à peine parlé jusquici - a également cette caméra principale de 108 MP, juste dans une configuration à trois caméras (cela peut ressembler à une configuration à cinq caméras, mais ce nest pas le cas). Le Mi 10T standard, quant à lui, a la même triple configuration, mais réduit la caméra principale à 64MP à la place.

Vraiment, nous pensons que cest six sur un, une demi-douzaine de lautre. De telles caméras ultra-haute résolution dans les téléphones sont un peu une distraction de ce qui compte vraiment: les images. Et comme chacun de ces téléphones utilise quatre photodiodes pour créer un pixel et une image, cette résolution est de toute façon réduite dun quart (là où les caméras principales sont uniquement concernées).

Quant aux autres objectifs à bord: si le Mi 10 perdait son capteur de profondeur, vous ne le remarqueriez pas, car lobjectif macro pourrait couvrir à la fois le gros plan et la profondeur si nécessaire. Donc, encore une fois, vous ne manquez vraiment rien en optant pour le 10T - sauf quil ny a pas de stabilisation optique de limage.

Mi 10: capacité de la batterie 4780 mAh, charge rapide 30 W

Mi 10T: capacité de la batterie de 5000 mAh, charge rapide de 33 W

Mi 10: Qualcomm Snapdragon 865, 8 Go / 12 Go de RAM

Mi 10T: Qualcomm Snapdragon 865, 6 Go / 8 Go de RAM

Mi 10: options de stockage 128 Go / 256 Go, pas dextension microSD

Mi 10T: stockage de 128 Go uniquement, pas de microSD

Les deux appareils: connectivité 5G

Le matériel est très similaire pour le Mi 10 et le Mi 10T. Parce que le Mi 10 Lite assume les tâches les plus basses, le Mi 10T ne souffre pas de coupure - il a le même processeur Snapdragon 865 haut de gamme sous sa coque que vous trouverez dans le Mi 10. La seule différence Les deux options de spécifications du 10T ont moins de RAM.

Comme le Mi 10T est un peu plus grand que le Mi 10, il y a également plus despace pour une capacité de batterie légèrement plus grande, ce qui devrait être utile pour la longévité.

Les deux appareils: OS Android 10, interface MIUI 12

MIUI 12 de Xiaomi, que vous le sachiez ou non, est le re-skin qui apparaît au-dessus du système dexploitation Android 10 de Google. Tous les services et boutique Google Play sont disponibles ici, donc aucune restriction.

Mi 10: $ N / A / 799 £ / 799 €

Mi 10T: $ N / A / £ TBC / 499 €

Et donc pour le prix. Le Mi 10T sera vendu à partir de 499 €, soit près de la moitié du prix demandé du Mi 10 dorigine. Que perdez-vous? Pas grand-chose: la caméra est de résolution inférieure, il ny a pas de capteur de profondeur, lécran est LCD, il y a moins de RAM et le scanner dempreintes digitales se déplace sur le bouton dalimentation sur le côté. Mais il a un panneau de taux de rafraîchissement plus rapide et une plus grande capacité de batterie. Pas de compromis, étant donné à quel point cest moins cher.

Xiaomi ne vend pas de téléphones aux États-Unis, nous navons donc pas de prix pour ce territoire, alors que le prix au Royaume-Uni est toujours à confirmer au moment de la rédaction de cet article.

Écrit par Mike Lowe.