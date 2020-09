Les spécifications des Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro ont été entièrement divulguées

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Quelques jours à peine avant le lancement, les spécifications complètes du Xiaomi Mi 10T et du Mi 10T Pro ont fuité, y compris des détails sur le processeur, la capacité de la batterie et la différence entre les deux modèles.

Certaines de ces informations ne sont pas nouvelles, car elles ont été divulguées relativement récemment, cependant, cest sans doute la première fois que nous voyons tous les chiffres clés des deux modèles côte à côte.

Les deux téléphones - si la fuite est précise - disposent dun écran LCD de 6,67 pouces avec une résolution FullHD +. Les deux ont également un rapport 20: 9, une gamme de couleurs DCI-P3 et un taux de rafraîchissement impressionnant de 144 Hz.

Toutes les informations Mi 10T et Mi 10T Pro dont vous avez besoin avant lévénement de lancement prévu le 30 septembre!

Plus dinformations à venir demain! GN jusque-là

Les deux téléphones disposent même du même processeur Snapdragon 865 et dune batterie de 5000 mAh, avec une charge rapide de 33 W.

Alors, quelle est la différence? Essentiellement, ce ne sont que les caméras qui rendent le Pro un peu plus haut de gamme que son frère non-Pro.

Le Pro dispose dun appareil photo principal de 108 mégapixels, dun objectif ultra-large de 13 mégapixels et dun objectif macro de 5 mégapixels. Le non-Pro a un primaire de 64 mégapixels, mais le même ultra-large et macro.

Les deux téléphones sont équipés de la même RAM LPDDR5 rapide et du même stockage UFS 3.1, mais les variantes de stockage diffèrent. Les deux modèles ont des modèles 8 Go / 128 Go, mais le Pro a également une version 8 Go / 256 Go.

Dautres petits extraits dinformations comprennent un blaster infrarouge sur le dessus pour le contrôle de la télévision, ainsi quun capteur dempreintes digitales monté sur le côté et deux haut-parleurs stéréo.

Nous aurons plus dinformations lors de lévénement de lancement qui aura lieu le mercredi 30 septembre.

Écrit par Cam Bunton.