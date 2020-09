Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xiaomi devrait lancer la prochaine série de téléphones phares sous peu, et si une page supprimée depuis dAmazon Espagne est quelque chose à passer, ce seront des appareils vraiment puissants qui ne coûteront pas près de ce que facturent les rivaux.

Un tweet publié par lutilisateur Sudhanshu révèle certaines spécifications de base des Xiaomi Mi 10T et Mi10T Pro. Daprès les images et les spécifications divulguées, il semble quil sagira dune légère évolution sur l excellente série Mi 10 , mais avec un changement majeur dans la conception du système de caméra.

Des deux, le modèle `` Pro est celui avec la liste de spécifications la plus impressionnante. Il comprend un capteur principal de 108 mégapixels, un processeur Snapdragon 865 et un écran AMOLED à taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Ajoutez cela à une batterie puissante de 5000 mAh plus 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage et vous avez une recette alléchante.

Amazon Espagne a de nouveau divulgué certains smartphones Xiaomi à venir, cette fois la # Mi10Tseries !



* Mi 10T Pro: 108MP, Snapdragon 865, 144Hz AMOLED, 5000 mAh

-8 Go + 128 Go: 640 €

-8 Go + 256 Go: 665 € à 675 €



* Mi 10T: 64MP, Snapdragon 865

-6 Go + 128 Go: 547 € # Mi10T # Mi10TPro pic.twitter.com/SxGkS2Ly4d - Sudhanshu (@ Sudhanshu1414) 11 septembre 2020

La version standard Mi 10T comportera le même processeur, mais sera livrée avec un appareil photo principal de 64 mégapixels et 6 Go de RAM ainsi que 128 Go de stockage.

Les prix sont divulgués en euros avec une fourchette de prix comprise entre 640 € et 675 € pour le modèle Pro et 547 € pour le modèle non Pro. Traduit en GBP, cest environ 575 £ à 605 £ pour le Pro et 490 £ pour le non-Pro.

Les téléphones seront lancés à un moment donné ce mois-ci - Xiaomi l a déjà confirmé - mais nous navons pas encore vu de date de lancement officielle.

Écrit par Cam Bunton.