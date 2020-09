Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ce nest quau début de 2020 que Poco est revenu avec son X2 . Maintenant, la société issue de Xiaomi a révélé la prochaine étape de son plan pour la série X: le X3 NFC.

Comme vous pouvez probablement le prévoir, ce nest pas très différent de son prédécesseur - après tout, il ny a eu que six mois entre les deux - plutôt que le nouveau combiné est utilisé comme navire pour lancer le processeur Qualcomm Snapdragon 723G, parmi dautres modifications.

Voici tout ce que vous attendez du Poco X3 NFC.

Dimensions: 165,3 mm x 76,8 mm x 9,4 mm / Poids: 215 g

Finitions: gris ombre, bleu cobalt

Corning Gorilla Glass 5 avant

Prise casque 3,5 mm

Deux haut-parleurs stéréo

Chargement USB-C

NFC

Il va probablement sans dire que le X3 dispose de la technologie NFC, utilisée pour les paiements et la connectivité Bluetooth rapide. Lindice est dans le nom, non?

De plus, il existe une prise casque 3,5 mm pour les écouteurs filaires, alors que lépaisseur est un peu plus élevée que son prédécesseur - cest en raison de la capacité accrue de la batterie - mais cela najoute que 10 g au poids total.

Cest un beau combiné avec un cadre latéral minimal, aucune encoche décran pour se mettre en travers (juste un seul trou de perforation en haut au centre) et deux finitions en gris ou bleu.

Écran LCD de 6,67 pouces

1080 x 2400 pixels

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Luminosité 450nits

La fonction phare du Poco X3 NFC est la même que celle de son prédécesseur: un panneau de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une expérience décran phare.

Cependant, il sagit dun panneau LCD, pas dOLED, et il na pas non plus de résolution Quad HD. Doù lajustement de Poco en tant que sous-produit phare, tout comme nous lavons dit de son prédécesseur.

Qualcomm Snapdragon 732G, 6 Go de RAM

64 Go / 128 Go, extension microSD

Capacité de la batterie de 5160 mAh

Charge rapide de 33 W

Comme nous lavons dit en haut, le X3 NFC est le premier à utiliser le processeur Qualcomm SD732G. Ce nest pas le territoire SD865 haut de gamme, ce qui est bien en équilibre avec le reste de la spécification, et il ny a toujours pas de connectivité 5G.

Il est également livré avec ce que Poco appelle LiquidCool, un système de refroidissement liquide, pour contrôler la température du processeur et éviter la surchauffe lorsque vous le chargez avec les derniers jeux et applications.

La grande empreinte de lécran signifie quil y a beaucoup despace pour insérer une grande batterie aussi, ici cest un énorme 5160mAh. Le X2 avait une batterie de 4500 mAh, cest donc un très gros saut qui devrait permettre une durée de vie plus longue par charge.

Et quand il sagit de recharger, la charge rapide de 33 W sera utile.

Quatre caméras arrière: Principal: 64 mégapixels, ouverture f / 1,9 Capteur Sony IMX682 Large (13 mm): 13 MP, f / 2,2 Macro: 2MP, f / 2.4 Profondeur: 2MP, f / 2.4

Caméra frontale: Principal: 20MP, f / 2.2



Le Poco X3 NFC dispose de quatre caméras à larrière, disposées comme son prédécesseur X2. Bien que deux dentre eux soient à basse résolution pour gérer la détection de macro et de profondeur, cest le principal capteur à plus grande échelle qui est le plus intéressant.

Ce capteur nest pas seulement haute résolution, à 64 mégapixels, il est également plus grand que la moyenne, ce qui permet des sites de pixels plus grands et un potentiel de qualité amélioré. La sortie par défaut est un quart de la résolution complète, à 16 MP, en utilisant une méthode de traitement quatre en un pour améliorer encore la qualité. La surface du capteur utilise également chaque pixel pour la mise au point automatique à détection de phase, pour une meilleure opérabilité en basse lumière.

Lappareil photo ultra-large, à 13 mégapixels, améliore également la résolution et la qualité par rapport à son prédécesseur X2. Petits pas, mais pas en avant tout de même.

À lavant, Poco est resté avec une seule caméra selfie de 20 mégapixels, abandonnant le capteur de profondeur 2MP qui faisait partie du modèle X2 précédent. Cela semble beaucoup plus soigné à notre avis.

199 £ / 249 £

Là où le X3 NFC fait vraiment appel, cest avec son prix demandé. Au Royaume-Uni, le modèle de 64 Go ne coûtera que 199 £ (220 € / 260 $) à partir du 17 septembre (sur Amazon et Mi.com). Il existe également un modèle de 128 Go avec un prix demandé de 249 £ - bien quil soit en promotion à 229 £ jusquau 8 octobre 2020.

Écrit par Mike Lowe.