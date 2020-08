Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les gens sont ravis des performances et du rapport qualité-prix quapporte le Qualcomm Snapdragon 765 - et grâce à cette réduction Xiaomi dans les soldes de fin dété dAmazon, vous pouvez obtenir un combiné 5G pour 239 £ pour la version 64 Go ou 289 £ pour le 128 Go version .

Le Xiaomi Mi 10 Lite nest guère un téléphone «léger». Il est alimenté par le Snapdragon 765G, ce qui signifie quil est prêt pour la 5G et quil a également le pouvoir de fournir une expérience quasi phare. Il y a une batterie de 4160 mAh et une charge de 20 W.

À lavant, un écran AMOLED de 6,57 pouces avec une résolution Full HD + pour de superbes graphismes, avec une petite encoche pour la caméra frontale.

Larrière du téléphone offre une caméra quadruple, avec une caméra principale de 48 mégapixels, ainsi que des capteurs ultra-larges, macro et de profondeur.

Lexpérience du Mi 10 Lite est en fait vraiment bonne. Oui, le logiciel nest pas aussi raffiné que celui que vous pourriez obtenir sur certains autres appareils, mais il est rapide, la batterie dure bien et contient les dernières technologies.

Nous navons aucune idée de la durée de cet accord, mais cest le meilleur prix que nous ayons vu ce téléphone sur Amazon.

Écrit par Chris Hall.