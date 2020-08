Redmi 9 abordable est lancé au Royaume-Uni avec un prix tentant de 159 £

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Redmi est la branche la plus abordable de Xiaomi et cest une entreprise qui propose certains des smartphones les plus économiques. Le Redmi 9 a été lancé dans le monde entier et a finalement atteint le Royaume-Uni où il se vendra 159 £.

Pour commencer, le Redmi 9 sera disponible pour 149 £ sur Mi.com et vous obtiendrez un Mi Band 4 gratuit - mais cette offre ne fonctionne que jusquau 23 août.

Le Redmi 9 sinsère sous l excellent Redmi Note 9 , offrant un écran Full HD + de 6,53 pouces avec une encoche en forme de goutte deau pour lappareil photo avant de 8 mégapixels. À larrière du téléphone, il y a une configuration à quatre caméras, dirigée par des caméras principales de 13 mégapixels, des capteurs ultra-larges et macro.

Le MediaTek Helio G80 alimente le téléphone et au Royaume-Uni, la version 4 Go sera disponible, associée à un stockage de 64 Go. Ce sont des spécifications matérielles modestes, mais cela se reflète dans le prix - lessentiel est que vous obteniez un écran décent pour accompagner tout cela.

Il y a aussi une énorme batterie de 5020 mAh avec une charge de 18 W, qui devrait vous permettre de passer la journée, sinon deux jours assez facilement.

Vous bénéficiez de fonctionnalités pratiques telles quune prise casque 3,5 mm, tandis que le NFC est également inclus, vous aurez donc accès à des services comme Google Pay.

Le téléphone fonctionne sur Android 10 avec MIUI 11 assis sur le dessus. Le Redmi 9 sorti précédemment en Europe, ajoutant un modèle légèrement plus abordable que le Redmi Note 9, qui est une légère mise à niveau par rapport à ce téléphone, comme vous le verrez dans notre comparaison.

Écrit par Chris Hall.