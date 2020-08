Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La gamme de smartphones abordables K30 de Redmi nest peut-être pas celle que vous connaissez en détail, mais cest lune des gammes les plus complètes du marché - vous avez le K30 standard, le K30 Pro, lédition K30 Pro Zoom, le K30 Racing édition et le K30i. Ou, du moins, vous lavez fait jusquà présent.

La société mère Xiaomi vient dannoncer le K30 Ultra, qui sera sûrement le dernier mot de la gamme, et cest un package intéressant qui apporte des fonctionnalités plutôt phares à un téléphone nettement abordable.

Il est alimenté par la puce légèrement niche MediaTek Dimensity 1000+, un nombre à huit cœurs pouvant prendre en charge la 5G, et dispose dun écran OLED de 6,67 pouces qui, de manière impressionnante, gère un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi que lintégration HDR 10+.

Cela signifie quil devrait avoir lair et se sentir assez bien, que vous regardiez du contenu vidéo ou que vous parcouriez les médias sociaux. Il peut également contenir jusquà 8 Go de RAM pour vous aider, si vous optez pour une version plus performante.

La configuration à quatre caméras à larrière du téléphone dispose dun capteur principal de 64 MP, dun objectif grand angle, dun téléobjectif et dun objectif pour portrait, offrant la gamme complète doptions dappareil photo que les gens semblent exiger de nos jours.

La caméra selfie, quant à elle, est un système pop-up qui abrite un vivaneau 20MP. Le téléphone doit également gérer une autonomie de batterie solide, avec un pack de 4500 mAh et une charge rapide de 33 W lorsque vous avez besoin dune recharge.

Le Wi-Fi 6 est à bord, pour une connectivité à lépreuve du temps, et tout fonctionne sur MIUI 12, basé sur Android 10. Peut-être que le détail clé, dans tout cela, est quil commence à CNY 1999, soit environ £ 220/287 $. Cest un bon prix pour ce que vous obtenez sur papier, bien quaucun lancement ne soit promis en dehors de la Chine pour le moment, où il sera mis en vente le 13 août.

Écrit par Max Freeman-Mills.