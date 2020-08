Le Xiaomi Mi 10 Ultra est officiel: charge 120W, affichage 120Hz, zoom 120x

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pour célébrer son dixième anniversaire, Xiaomi a abandonné un nouvel ajout à la famille Mi 10 - et cest un téléphone ultra qui cherche à jeter de lombre sur les récentes tentatives de tous les autres fabricants.

Les lancements les plus récents ont poussé les spécifications très fort, plongeant les fans dans une frénésie et les chiffres ajoutés au Mi 10 Ultra ne manquent pas - charge de 120 W, taux de rafraîchissement de 120 Hz, zoom 120x, 5G, 16 Go de RAM ... la liste sallonge encore et encore, indiquant très clairement que Xiaomi souhaite que cela soit considéré comme le meilleur téléphone du marché.

Bien que lapparence générale du téléphone soit similaire à celle des autres appareils Mi 10 que nous avons vus cette année, la taille de la matrice de caméras à larrière est presque risible - il est impossible que vous manquiez la brutalité de loffre de caméras. .

Comme le Galaxy S20 Ultra de Samsung , Xiaomi pousse fort le téléobjectif, revendiquant un grossissement de 120x de son objectif périscope. Comme Samsung, une fois que vous obtenez un zoom supérieur à 15x, vous obtenez une fenêtre daperçu afin que vous puissiez voir sur quoi vous effectuez un zoom avant. Nous soupçonnons que ce jeu de nombres se terminera de la même manière que Samsung - avec un zoom si extrême quil est difficile à utiliser - mais nous serons heureux davoir tort.

La caméra principale est un capteur de 48 mégapixels, mais cest une grande unité, poussant les pixels à 1,2 µm plutôt que le petit 0,8 µm quoffrent de nombreux capteurs de 48 mégapixels. Il utilise à nouveau une combinaison de pixels affirmant quil livrera dans toutes les situations. Xiaomi a été assez forte ces derniers temps, cela pourrait donc être une expérience formidable.

Il est pris en charge par un appareil photo ultra-large et un objectif portrait dédié. Naturellement, vous obtenez un enregistrement vidéo 8K, tandis que la capture vidéo HDR10 est également offerte.

En passant, le matériel devient un peu plus familier, avec le Qualcomm Snapdragon 865 alimentant les choses - bien quil semble que ce ne soit pas la variante G ou Plus - mais les options de RAM vont de 8 Go à 16 Go. Le stockage commence à 128 Go et atteint 512 Go.

Mais ce à quoi Xiaomi veut vraiment que vous fassiez attention à la configuration de charge, car ce téléphone prendra en charge la charge filaire de 120 W. Cela signifie que vous pouvez obtenir une charge de 41% en 5 minutes. Tout est géré avec soin, avec de nombreux systèmes de sécurité en place, mais ce nest pas seulement une charge filaire rapide que vous obtenez - il prend également en charge la charge sans fil de 50 W.

Cela signifie quil se chargera sans fil plus rapidement que la plupart des téléphones grand public une fois branché. Il sagit cependant dune batterie de 4500 mAh, vous pouvez donc utiliser la charge rapide plus fréquemment que prévu.

Une chose qui pourrait garder les choses sous contrôle sur le devant de la batterie est lécran. Cest un écran OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz - à la mode ces jours-ci - mais Xiaomi sen tient à la Full HD + (probablement 2340 x 1080 pixels comme le Mi 10 Pro ). Cest un écran HDR, promettant beaucoup de luminosité, nous pensons donc que le manque de résolution ne sera pas un problème.

Le Mi 10 Ultra sera disponible en Obsidian Black, Mercury Silver et dans lédition transparente que nous avons déjà vue de Xiaomi.

Dans lensemble, il y a des spécifications ahurissantes dans ce téléphone et nous avons hâte de lexaminer de plus près sil sort un jour de Chine, ce que nous attendons. À cet égard, le Mi 10 Ultra démarrera à 5299 RMB (environ 580 £ / 760 $ / 646 €) en Chine, où il sera disponible à partir du 16 août.

Écrit par Chris Hall.