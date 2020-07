Xiaomi Mi 10 obtient une remise de 120 £ sur les soldes dété dAmazon

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Amazon propose une gamme doffres et de réductions sur son site pour lété et parmi ces offres, il y a une réduction sur le dernier combiné Xiaomi.

Le Xiaomi Mi 10 est maintenant disponible pour 579 £, soit une remise de 120 £ .

Nous navons aucune idée de la durée de cet accord, mais cest une bonne affaire car il sagit dun téléphone récemment lancé avec des spécifications phares.

Le Xiaomi Mi 10 dispose du dernier matériel Qualcomm Snapdragon 865 avec 5G, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cest le dernier matériel de Qualcomm, ce qui en fait un combiné rapide et élégant. Il comprend également la 5G, donc vous êtes prêt à passer à la prochaine génération lorsque vous le souhaitez.

Il y a un appareil photo de 108 mégapixels à larrière, rejoint par un appareil photo ultra large et macro - et Xiaomi a une excellente technologie intégrée à ses appareils photo, obtenant de bons résultats, ce qui en fait un excellent outil polyvalent.

Il y a un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, avec une batterie de 4780 mAh pour vous garder alimenté toute la journée, ainsi quune charge rapide.

Le Xiaomi Mi 10 a un design élégant avec Gorilla Glass 5 à lavant et à larrière, un téléphone phare rival, fonctionnant sur Android 10.

