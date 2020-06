Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Début juin, nous avons examiné le Poco F2 Pro - la suite très attendue du Pocophone F1 , qui avait été lancé en 2018 - lappelant une "alternative OnePlus à découvrir".

Maintenant, le F2 Pro est confirmé pour le marché britannique, mais quand pouvez-vous en obtenir un, combien cela coûte-t-il et quest-ce que cest quun code de réduction de 20 £? Continuer à lire...

Si vous lisez ceci, vous pouvez acheter le Poco F2 Pro dès maintenant. Oui, Xiaomi a révélé une date de commande à midi le vendredi 19 juin 2020.

Vous ne pouvez commander que depuis le site officiel de Xiaomi pour le moment: cest mi.com/uk

Le prix de vente recommandé est de 549 £, mais en tant que spécial lève-tôt, Xiaomi vend le F2 Pro pour 499 £ jusquau 23 juin 2020. Bonne affaire!

Pour un rabais supplémentaire de 20 £, vous pouvez utiliser le code promotionnel : POCOF2PRO . Double affaire!

Le lancement au Royaume-Uni concernera le modèle Cyber Grey, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (une variante de 6 Go + 128 Go existe, tout comme dautres variantes de couleur - mais celles-ci ne sont pas encore disponibles).

En résumé, voici ce que le F2 Pro offre pour ce prix inférieur à 500 £:

Écran OLED de 6,67 pouces, résolution 1080 x 2400, format 20: 9

Capacité de batterie de 4700 mAh, charge rapide de 30 W (charge rapide 4+)

Triple caméra arrière (64MP principal + 13MP de large + 5MP 2x zoom)

Caméra pop-up 25MP orientée vers lavant avec éclairage intégré

Processeur Qualcomm Snapdragon 865, 8 Go de RAM

Scanner dempreintes digitales sous écran

Connectivité 5G

Cest beaucoup de valeur ici. Nos seuls vrais scrupules avec le téléphone sont quil est plutôt épais et lourd et que les caméras ne sont pas aussi avancées que la facturation peut le suggérer. Pourtant, cest tatillon étant donné que le prix est la moitié de celui de la plupart des téléphones phares.

