Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Quoi de mieux quune rave du vendredi? Cest exactement ce qui se passe le vendredi 29 mai 2020, lorsque le DJ Carl Cox dirige une formation qui comprend également Luigi, Matador et Cici.

Si vous aimez votre maison, voici votre chance de hocher la tête pendant que vous êtes assis dans votre, euh, maison et que vous travaillez à domicile. Dans les moments où nous ne pouvons pas être ensemble en personne, cest une chance de se réunir en ligne sous le hashtag #MyHouseParty.

Tout cela est une gracieuseté de Xiaomi, le fabricant de téléphones, dans le cadre de ses efforts promotionnels autour de son téléphone phare Mi 10 .

Vous pouvez également potentiellement gagner lun des nombreux appareils Xiaomi en regardant lévénement sur les canaux Xiaomi et en partageant lévénement sur les réseaux sociaux à laide du hashtag #MyHouseParty.

Aujourdhui, vendredi 29 mai 2020, les DJs Carl Cox, Cici, Luigi et Matador prendront le relais.

La session dure deux heures au total, alors attendez-vous à ce que les sets soient préenregistrés à 30 minutes par morceau. Voici quand tout commence:

14h00 BST - Royaume-Uni

15h00 CST - Europe de lOuest

21h00 SGT - Singapour / Asie occidentale

09:00 EDT - Côte Est des États-Unis

06h00 PDT - West Coast USA

Si vous êtes en Asie, ce pourrait être une soirée plus normale. Sinon, vous envisagez une session jour / matin. Vous pouvez toujours regarder à nouveau à votre guise.

Xiaomi rend la diffusion en direct disponible sur de nombreuses plateformes. Choisissez votre favori:

Et si vous manquez le coup denvoi, vous pouvez simplement regarder à nouveau plus tard à un moment plus approprié.

Vive Xiaomi!