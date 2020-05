Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Xiaomi amène son logiciel, MIUI, dans sa prochaine phase de vie. MIUI 12, qui fonctionne sur le système dexploitation Android 10 de Google, intègre certaines des fonctionnalités intégrées de Google - telles que le mode sombre et plus - tandis que Xiaomi ajoute un certain nombre de ses propres fonctionnalités, animations et innovations.

Voici les points forts de ce à quoi sattendre de MIUI 12, ce que cela signifie pour votre téléphone Xiaomi et quand vous pouvez lobtenir. La présentation complète, qui a eu lieu le 19 mai 2020, est également disponible pour re-regarder via YouTube (intégré ci-dessus) si vous voulez tous les détails granulaires.

Mode sombre

Tiroir dapplication

Fenêtres flottantes

Ultra Battery Saver

Android 10 a intégré un mode sombre à léchelle du système, que Xiaomi proposait dans MIUI 11. Mais maintenant, dans MIUI 12, vous pouvez choisir si vous préférez des nuances claires ou plus sombres pour les applications tierces.

App Drawer vient également dans MIUI 12, y compris des sous-catégories - telles que divertissement, communication, photographie - accessibles via des balayages gauche / droite lorsque le tiroir est ouvert.

Xiaomi a également introduit des fenêtres flottantes. Si vous utilisez, par exemple, Instagram et recevez un message WhatsApp, il est possible de faire glisser la notification dans une petite fenêtre, lune au-dessus de lautre. Il offre un moyen plus rapide deffectuer plusieurs tâches sans avoir à basculer entre les applications plein écran - ou vous pouvez balayer vers le bas pour faire passer la fenêtre flottante en mode plein écran.

Un nouvel Ultra Battery Saver a également été introduit. Cela limite la plupart des fonctionnalités consommatrices dénergie pour prolonger le temps de veille, ce qui fait de lappareil un "dumbphone" uniquement capable de se connecter en réseau pour les appels et les SMS. Cest une fonctionnalité que beaucoup dautres proposent depuis un certain temps.

Casting en toute intimité

Gérer les actions sensibles

Les autorisations en arrière-plan provoquent des notifications

MIUI 12 apporte également la coulée en toute intimité. Donc, si vous partagez un écran via MiraCast, vos notifications privées ne safficheront pas sur grand écran - uniquement sur votre téléphone. Vous pouvez également caster avec lécran du téléphone éteint, si vous le souhaitez.

Les notifications dautorisation sont également introduites dans MIUI 12. Si le microphone, la caméra ou le GPS est utilisé par une application en arrière-plan, une icône correspondante saffiche dans la barre détat. La fenêtre contextuelle dautorisations "approuver / refuser" plus grossière a également été hiérarchisée pour inclure "À tout moment / Lors de lutilisation de lapplication / Notifier / Refuser" pour ajouter un meilleur contrôle par application.

"Les choses privées ne devraient toujours être que les vôtres et les vôtres seules", a déclaré Louisa Jia, chef du marketing et des opérations de Xiaomi pour Global MIUI, lors de la présentation des fonctionnalités. Des contrôles supplémentaires, non mentionnés sur scène lors de la conférence, incluent la possibilité de supprimer des informations sensibles, telles que le GPS et les métadonnées de vos photos.

Nouveau moteur physique

Flou gaussien en temps réel

Courbe de continuité G2 pour un ajustement de lécran à bord incurvé

Ce qui donne à MIUI son aspect distinct, cest la différence de conception, de présentation et danimations par rapport à Google Android. Et MIUI 12 apporte des propriétés uniques supplémentaires.

Les animations du système bénéficient dun moteur physique, qui fournit des commentaires distincts selon lendroit à lécran et la façon dont vous interagissez avec les icônes.

Le même moteur apporte un flou gaussien en temps réel, ce qui signifie que les fenêtres flottantes ajoutent un dynamisme par rapport à la transparence linéaire dans Android de Google.

Enfin, il y a ce que Xiaomi appelle une courbe de continuité G2, permettant au logiciel de remplir les applications jusquaux bords des différentes courbes du téléphone - quelque chose de plus important dans différents combinés de nos jours.

Date: fin juin 2020

Tests bêta: à partir du 25 mai 2020

Combinés: Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20, Redmi K20 Pro

Futurs combinés (voir la liste complète ci-dessous)

MIUI 12 sera déployé pour les tests bêta à partir du 25 mai 2020. Le logiciel final sera disponible à partir de fin juin 2020, mais uniquement pour cinq combinés au début (le Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20, Redmi K20 Pro).

Après le déploiement initial, une multitude dautres combinés Xiaomi seront compatibles à une date ultérieure. Voici la liste complète: