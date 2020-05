Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Poco taquine son retour depuis un certain temps, mais le F2 Pro est enfin officiel, après lévénement de lancement de la société le 12 mai.

La marque sest officiellement séparée de Xiaomi en janvier, depuis le lancement du X2 , suivi de ce F2 Pro plus premium. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce produit phare abordable.

Finitions: bleu néon, violet électrique, gris cyber, blanc fantôme

Écran OLED de 6,67 pouces, 1080 x 2400 pixels, HDR10 +

Dimensions: 163,3 x 75,4 x 8,9 / Poids: 218g

Scanner dempreintes digitales à lécran

Prise casque 3,5 mm

Lécran - et Poco est allé avec un grand panneau de 6,67 pouces. Il est AMOLED, alors attendez-vous à des noirs dencre de cette technologie supérieure à celle de lécran LCD.

Le meilleur de tous, cependant, il ny a pas dencoche, pas de caméra perforée, pas dinterruption décran que ce soit. Cest parce que, comme le Redmi K30 Pro sur lequel ce Poco est basé, il y a une caméra frontale mécanisée intégrée. Cela signifie que lécran reste la star de lémission.

Lécran est capable de HDR10 + sur le front de plage dynamique élevée, aidé par sa sortie maximale de 800 nits (500 typique). Il existe également une protection Corning Gorilla Glass 5 pour éviter les rayures.

Différentes options de couleurs sont disponibles, bien que celles-ci soient spécifiques à la région lorsque la disponibilité arrivera dans le magasin Mi à ce stade.

Exceptionnellement pour un produit phare, il y a une prise casque 3,5 mm - que nous sommes toujours ravis de voir. Un scanner dempreintes digitales sous lécran maintient les choses à jour. Cependant, il nest pas fait mention de létanchéité.

Processeur Qualcomm Snapdragon 865 128 Go de stockage, 6 Go de RAM 256 Go de stockage, 8 Go de RAM

LiquidCool Technology 2.0

Batterie 4700mAh

Charge rapide de 30 W

Wi-Fi 6, 5G

Poco ne se contente pas de parler de potentiel de puissance. La combinaison de la plate-forme Snapdragon 865 haut de gamme de Qualcomm - associée à 6 Go ou 8 Go de RAM, selon la variante - et une conception intégrant la technologie de refroidissement liquide rend cette spécification plus proche dun téléphone de jeu.

Comment fonctionne ce système LiquidCool Technology 2.0? Il y a une grande chambre à vapeur, entourée de plusieurs piles de graphite et de graphène - qui sont de super absorbeurs de chaleur - pour accélérer le processus de refroidissement. Toujours à portée de main lorsque ce processeur roule dur et génère de la chaleur. Cela devrait également contribuer à la longévité de la batterie.

La longévité de tout produit phare peut être un problème, mais le Poco abrite une batterie de 4700 mAh, ce qui est une plus grande capacité par rapport à la plupart des autres téléphones sur le marché. Il y a aussi une charge rapide de 30 W qui peut recharger la batterie de morte à pleine en un peu plus dune heure à la prise.

Une connectivité rapide à partir du Wi-Fi 6 devrait signifier des téléchargements rapides. Poco sest également aventuré dans la connectivité sans fil 5G ici - quelque chose que la plate-forme Qualcomm répond - pour la connexion la plus rapide lors de vos déplacements (selon la disponibilité).

Quad caméras arrière: Principal (26 mm): 64 mégapixels, ouverture f / 1,9 Large (13 mm): 13 MP Macro: 5MP, f / 2.2 Profondeur: 2MP

Caméra selfie pop-up mécanisée 20MP

Nous avons déjà mentionné cette caméra pop-up à lavant, mais vous en trouverez beaucoup plus à larrière: il y a un arrangement de quatre caméras, y compris le célèbre capteur Sony IMX686 de 64 mégapixels. Il est réputé parce quil est plus grand que la normale et utilise généralement quatre «pixels» en un pour le suréchantillonnage - offrant une excellente sortie de 16 mégapixels par défaut.

En plus de loption ultra haute résolution, il existe un macro grand angle de 13 mégapixels, une macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur séparé pour vous aider avec le flou darrière-plan créé par logiciel. Cependant, nous ne serions pas trop excités par le capteur macro et de profondeur.

La vidéo peut être capturée à 8K (à 24fps) ou 4K (à 60fps).

Prix: 499 € (6 Go + 128 Go) / 599 € (8 Go + 256 Go)

La vraie partie accrocheuse de tout cela? Le prix. Pouvoir acheter un téléphone 5G pour moins de 500 € - le prix UK / US nest pas confirmé à ce stade, mais équivaut à 440 £ / 540 $ - est vraiment quelque chose.

La disponibilité mondiale est immédiate, via GearBest ou AliExpress, avec plus de canaux locaux attendus à lavenir. Au Royaume-Uni, par exemple, ce sera un point de vente Xiaomi Mi Store, à partir de "lété" selon la société.