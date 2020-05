Le lancement de Poco F2 Pro cette semaine comprendra un refroidissement avancé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Poco a dévoilé son nouveau F2 Pro dans un tweet, déclarant que lévénement de lancement aura lieu cette semaine, le 12 mai.

Dans le tweet, le rejeton de Xiaomi a clairement indiqué que lune des fonctionnalités les plus remarquables du téléphone sera son système de refroidissement interne, ce qui suggère quil sagira dun smartphone puissant.

En dehors de cela, peu a été déclaré officiellement par le fabricant, mais il y a des spéculations selon lesquelles ce sera essentiellement un Redmi K30 Pro rebadged .

Poco a dabord taquiné le téléphone il y a une semaine , et des rumeurs suggèrent que nous pouvons nous attendre à un téléphone avec un écran de 6,67 pouces, un processeur Snapdragon 865, une batterie de 4700 mAh et une caméra selfie pop-up de 20 mégapixels.

Comme cela a été le cas pour Poco depuis sa création en tant que sous-marque Xiaomi, lobjectif est de lancer un téléphone avec une puissance phare, mais à un prix inférieur.

Nous nous attendons à ce quil soit autour de 650 € (570 £ / 715 $) lors de son lancement, ce qui le place dans le stade OnePlus 8 en termes de dépenses.

Voir un téléphone Poco utilisant le design dun Redmi peut décevoir certains des premiers fans de Poco, mais ce nest pas tout à fait inhabituel.

Poco et Redmi étant tous deux des sous-marques de Xiaomi, cela a du sens, et cest quelque chose que nous voyons assez souvent chez Oppo et OnePlus, qui - comme Poco et Redmi - appartiennent tous deux à la même famille de fabricants.

Heureusement, nous navons pas beaucoup de temps pour attendre tous les détails, et nous aurons un aperçu approprié de la conception et de la fiche technique.