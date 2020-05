Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nous suivons lhistoire des caméras sous-écran depuis un certain temps. Les premières versions de cette technologie ont été présentées par Xiaomi et Oppo en 2019, mais nétaient quau stade du concept et il y a peu de choses depuis.

Cependant, Xiaomi a déposé un brevet en Chine pour un téléphone avec une caméra frontale sous écran en avril 2019, mais ce nest que le 24 avril 2020 que le brevet a été accordé. Le brevet - découvert par LetsGoDigital - propose deux configurations différentes avec une position centrale et une position en haut à gauche pour la caméra, suggérant que les choses sont toujours en développement pour ces téléphones.

Pour donner vie à ce brevet, LetsGoDigital a également commandé des conceptions pour nous donner une bonne idée de ce à quoi pourrait ressembler un téléphone Xiaomi avec cette technologie.

Le design présenté reflète celui vu dans les brevets, similaire à ce que vous attendez des appareils Xiaomi Mi 10 , mais avec un bel affichage clair à lavant, exempt de toute sorte dencoche de lunette que vous trouverez sur les appareils actuels.

Cest ce que cette technologie sous-écran vise à atteindre - vous donner un affichage ininterrompu pour que la conception soit meilleure dans lensemble.

Le vrai point critique sera de savoir si la qualité des caméras sous-écran peut correspondre à celle des modèles actuels. Avec les selfies de plus en plus populaires et les rivaux offrant un système plus sophistiqué, Xiaomi devra sassurer quil sagit dune approche sans compromis.

Quant à savoir quand ce type de téléphone pourrait être lancé, nous ne savons pas encore. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Nokia envisage la technologie de son prochain téléphone phare , qui devrait être prévu pour septembre 2020, alors Xiaomi envisage peut-être de sortir un téléphone avant la fin de 2020 également.

Pour le moment, ce nest quun brevet, donc il se pourrait bien que nous ne voyions pas ce type de technologie dans un vrai téléphone avant 2021.