Pocophone F2 attendu «bientôt», à partir de 649 €

En janvier de cette année, Xiaomi sest séparée de Poco, mais la marque a toujours promis de révéler "Poco Season 2". Nous le lisons alors que le Poco F2 est en route - et maintenant il y a plus de nouvelles pour le soutenir, y compris un prix.

Cependant, le Poco F2 sera une bête complètement différente du Pocophone F1 dorigine , car le nouvel appareil sera basé sur le Redmi K30 Pro . Cela signifie que le Poco de deuxième génération sera plus cher quauparavant, avec des prix censés commencer à 649 € (conversion directe: 569 £ / 715 $).

Cependant, cette «hausse» des prix est toute relative. Le Poco F2 offrira bien plus que loriginal. Voici une ventilation rapide des spécifications de ce à quoi sattendre:

Quatre caméras arrière (64MP principal, 13MP de large, 5MP télé, 2MP macro)

Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Full HD +

Qualcomm Snapdragon 865, 6 Go / 8 Go de RAM

Scanner dempreintes digitales sous écran

Caméra selfie pop-up 20MP

Capacité de batterie de 4700 mAh

Charge rapide de 33 W

Jack 3,5 mm

Classé IP53

Wi-Fi 6

Tout cela pour le prix demandé ferait du Poco F2 une grande valeur - et un concurrent direct pour les goûts du OnePlus 8 . Si, cest-à-dire, Pocophone déploie ses ailes et se libère réellement dans un certain nombre de territoires. La F1 a toujours été difficile à obtenir, donc si la F2 veut être un succès plus large, la disponibilité est la clé. Parce quà ce prix, il ny aura pas de problème pour déplacer les unités.

En attendant, voici tout ce que vous devez savoir sur lautre téléphone de Poco, le X2 , qui est sorti en Inde à un prix incroyablement bas.