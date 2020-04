Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Ce nest pas la première fois que nous entendons parler du combiné Redmi Note 9 Pro de Xiaomi, comme cela a été annoncé pour le marché indien en mars de cette année. Lajout dun Redmi 9 à plus petite échelle, cependant, est une nouvelle entrée. Et ces deux combinés sont maintenant prévus pour un lancement plus large sur plusieurs territoires (il y a une mise en garde concernant les caméras, que nous soulignerons ci-dessous) .

Cest vraiment le but de Redmi: être abordable mais capable. La marque fait partie de Xiaomi , mais le fabricant chinois garde largement son nom de marque à lécart de ces appareils budgétaires, en utilisant uniquement la marque `` Mi dans une certaine mesure.

Quoi quil en soit, assez de plaisanteries de marque. Que pouvez-vous attendre du Xiaomi Redmi Note 9 et Pro? Voici un aperçu rapide pour comparer les deux:

Note 9: écran de 6,53 pouces, résolution 2340 x 1080

9 Pro: écran 6,67 pouces, résolution 2400 x 1080

Remarque 9: caméras quadruple (48MP principale, 8MP ultra-large, macro 2MP, profondeur 2MP)

9 Pro: caméras quadruples (64MP principale, 8MP ultra-large, macro 5MP, profondeur 2MP)

Note 9: Processeur Helio G85 / 9 Pro: Qualcomm Snapdragon 720G

Les deux: capacité de la batterie 5020mAh, charge rapide 15W (30W pour Pro)

Comme vous pouvez le voir, le Note 9 est le plus petit combiné des deux, le 9 Pro offrant une mesure diagonale plus grande à son écran.

Les deux offrent des caméras quad, bien que voici où nous arrivons à répondre à cette mise en garde plus tôt. Le lancement en Inde concernait les Note 9 Pro et Note 9 Max. Il y a eu une sorte de métamorphose, car le Max est maintenant plus ou moins juste le Pro pour une distribution plus large sur le marché (doù son appareil photo 64MP - pas 48MP (comme vous le trouverez sur le combiné Pro dorigine) ).

Les deux combinés Redmi offrent une grande batterie, avec une cellule qui est parmi les plus grandes que vous trouverez dans nimporte quel téléphone. Cest une tendance à la hausse, car les gens acceptent de se contenter de conceptions légèrement plus épaisses dans un souci de longévité - il suffit de regarder le Moto G8 Power ou le nouveau Samsung Galaxy M31 pour le voir.

Les deux combinés sont également très abordables: le Redmi Note 9 commencera à 199 $ (3 Go de RAM + 64 Go de stockage); le Redmi Note 9 Pro commencera à 269 $ (6 Go de RAM + 64 Go de stockage). Cela place Xiaomi fermement dans la fourchette 200-400, comme nous le soupçonnions, ce qui rend les deux options très compétitives.