Le clapet Galaxy Z Flip de Xiaomi arrivera plus tard cette année?

Xiaomi travaille sur un accord pour se procurer des écrans flexibles afin de construire son propre smartphone pliable à clapet, similaire au Galaxy Z Flip , et - semble-t-il - le commercialisera vers la fin de lannée.

Des sources au sein de la chaîne dapprovisionnement ont déclaré que Xiaomi avait demandé à recevoir des panneaux daffichage OLED à clapet directement à partir de Samsung Display, suggérant que ce panneau serait presque identique à lécran du Galaxy Z Flip.

De même, afin de lempêcher de se casser ou de sendommager rapidement, Xiaomi travaille également sur une conception de charnière similaire à celle de Samsung, afin quelle puisse conserver sa forme sous différents angles.

La rumeur a été rapportée par ZDNet en Corée et suggère également que Xiaomi souhaite commencer à produire ces téléphones en masse au second semestre 2020.

Ce nest pas la première fois que nous entendons des rumeurs dun smartphone pliable à clapet de Xiaomi. À la fin de 2019, des brevets ont fait surface, indiquant que la société examinait le facteur de forme.

Un rendu publié par Windows United plus tôt dans ce cycle de rumeurs donne une bonne indication de lapparence de ce téléphone. À première vue, lappareil Xiaomi suit de près certains des choix de conception de Samsung.

En plus dêtre un appareil à clapet repliable, il dispose dun écran de base beaucoup plus petit à lavant pour afficher lheure, létat du réseau, le niveau de la batterie et - vraisemblablement - les notifications.

Jusquà présent, les smartphones pliants étaient dun coût prohibitif. Quil sagisse de smartphones pliables Motorola, Samsung ou Huawei , ils ont tendance à se vendre entre 1 500 et 2 000 £; doublez pratiquement ce que vous payez pour un téléphone non flexible.

Le défi de Xiaomi sera alors de garder sa réputation intacte et doffrir un appareil qui sape sa concurrence et offre toujours une expérience convaincante. Il reste à voir si elle peut le faire.