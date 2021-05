Qui est Xiaomi et quels téléphones et appareils vend-il?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xiaomi a lancé au Royaume-Uni en 2018 dans le cadre dune expansion dans plus de régions du globe, faisant des incursions en Europe à peu près au même moment.

La société sera familière à de nombreux fans de technologie, lune des nombreuses entreprises chinoises qui cherchent à défier les marques établies comme Samsung, et à remplir les chaussures de Huawei en déclin - en particulier dans les smartphones.

Mais qui est Xiaomi, quels téléphones propose-t-il et devriez-vous être excité?

Xiaomi - 小米 - signifie littéralement millet vert ou petit riz, un aliment de base de lalimentation chinoise. Le mot Xiaomi est en fait la version anglicisée du chinois, nous dit Xiaomi.

Ce qui est un peu gênant est phonétiquement "X" est généralement "ex" ou "zee" en anglais, et ce nest ni lun ni lautre de ces sons, cest un "sh" à la place.

La façon la plus simple de laborder est de décomposer le mot en Xiao-mi. La partie "mi" cest facile, cest comme "moi", donc on peut oublier ça.

Xiao est comme la partie «spectacle» du mot «douche» (pas comme spectacle comme à Broadway). Cest le son central qui cause le problème - comme "ow, Ive hit my thumb".

Mettez les deux parties ensemble et vous avez Xiaomi - Shh-ow-mi.

Xiaomi est une société chinoise fondée en 2010 qui se considérerait comme une société de logiciels. Basée à Pékin, la société a été fondée par le milliardaire et entrepreneur Lei Jun, après avoir été PDG de Kingsoft, un géant du logiciel, derrière des applications comme WPS Office.

Lune des premières entreprises de Xiaomi était MIUI, un logiciel ROM pour les téléphones Android, à une époque où Android nétait pas totalement convivial. La société a bâti sa réputation et a gagné des fans dans les smartphones avec des mises à jour régulières et une approche communautaire, avec le logiciel au cœur des choses. MIUI fonctionne toujours sur la plupart des téléphones Xiaomi.

Lentreprise propose désormais une gamme complète de smartphones pour lesquels elle est surtout connue, mais propose également un écosystème plus large dappareils. De nombreux appareils de marque Xiaomi sont fabriqués par des tiers, mais Xiaomi investit et soutient dans ces sociétés tierces pour mettre ces produits sur le marché.

Lun des principes fondateurs de Xiaomi est quune bonne technologie ne devrait pas vous coûter beaucoup dargent et la société sengage à ne pas faire plus de 5% de profit sur les ventes de matériel, ce qui signifie souvent des prix vraiment compétitifs.

Il y a beaucoup plus dans les téléphones de Xiaomi que Xiaomi. Xiaomi, bien quétant une marque plus abordable que beaucoup, a une marque à petit budget, appelée Redmi. Le "mi" relie ici ces marques.

Xiaomi est également à lorigine de la marque de jeux Black Shark, proposant des téléphones de jeu hautement compétitifs.

Pocophone est une autre marque de Xiaomi, Pocophone étant présenté comme le téléphone des amateurs de téléphones - moins de modèles, mais ciblant les détails importants.

Les téléphones Xiaomi sont largement disponibles au Royaume-Uni et se vendent directement via Mi.com où la société organise souvent des ventes pour ceux qui cherchent à acheter une carte SIM gratuitement, ainsi que via des détaillants grand public comme Amazon.co.uk et dautres magasins de téléphonie.

Les appareils Xiaomi sont également disponibles chez Three et Vodafone sous contrat.

Les numéros de téléphone Xiaomi reflètent généralement lannée de leur lancement, mais la sortie des téléphones nest pas la même dans toutes les régions, il y aura donc souvent un modèle disponible en Inde ou en Europe continentale qui nest pas au Royaume-Uni, ainsi que des désignations différentes. et spécifications dans différents territoires.

De manière générale, voici comment les années et les chiffres correspondent, vous donnant une idée de la récente évolution des modèles:

Famille Mi 11 - 2021

Famille Mi 10 - 2020

Famille Mi 9 - 2019

Famille Mi 8 - 2018

Au sein de ces familles, il existe de nombreux modèles différents: les modèles de positionnement Mi 11 Lite, Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra dans différents emplacements et prix, généralement suivis des modèles T plus tard dans lannée.

Cela signifie souvent que vous avez un téléphone comme le Mi 10T Pro 2020 qui est assez proche des spécifications et des performances des modèles 2021, mais toujours largement disponible et à des prix compétitifs.

Les téléphones Redmi suivent généralement la sortie des téléphones de marque Xiaomi, souvent avec de nombreuses variantes avec une division en Redmi et Redmi Note, la note étant souvent légèrement plus puissante et populaire, tout en restant abordable.

Encore une fois, les chiffres indiquent les années de sortie de ces téléphones:

Redmi 10 - 2021

Redmi 9 - 2020

Redmi 8 - 2019

Encore une fois, il existe des modèles T qui apparaissent plus tard dans lannée, qui peuvent se prolonger lannée suivante, offrant un excellent rapport qualité-prix.

Pour compliquer davantage les choses, certains modèles lancés dans certaines régions apparaîtront sous la marque Pocophone dans dautres régions - le Redmi K40 en Chine lancé en Chine sous le nom de Poco F3 dans dautres domaines, par exemple, mais ils respectent généralement le type de spécifications que les clients souhaitent - comme le matériel Qualcomm Snapdragon, par exemple, plutôt que MediaTek.

Black Shark est une marque de téléphones de jeu dédiée et est beaucoup plus simple que les autres marques de Xiaomi - car il y a beaucoup moins de modèles. Cest parce quil y a généralement un modèle, le modèle 2021 étant le Black Shark 4 et le modèle 2020 étant le Black Shark 3.

Xiaomi propose tout, des bagages aux trackers de fitness, le Mi Smart Band et la Mi Watch étant populaires.

Comme nous lavons dit, de nombreux articles proviennent de lécosystème plus large, plutôt que dêtre fabriqués par Xiaomi eux-mêmes, mais ils sen tiennent au même principe doffrir un bon rapport qualité-prix, tout en étant issus de linvestissement de Xiaomi dans lentreprise.

Cela inclut des marques telles que Roborock, qui fabrique des robots aspirateurs populaires.

