(Pocket-lint) - WhatsApp offre un certain nombre de fonctionnalités dans son application de messagerie, des messages disparus à la possibilité de supprimer un message après l'avoir envoyé, tant que vous le faites dans un certain délai.

Des rapports suggèrent que WhatsApp teste également la possibilité de supprimer un message que vous avez supprimé dans sa dernière version bêta. Le rapport provient de WABetaInfo et il est dit qu'il est en cours de déploiement pour certains utilisateurs sur le programme bêta de Google Play sous la version 2.22.18.13.

La fonctionnalité serait conçue pour le cas où vous supprimez un message sur un chat WhatsApp mais que vous sélectionnez par erreur l'option " Delete For Me " (supprimer pour moi), plutôt que " Delete for Everyone " (supprimer pour tout le monde).

Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation quant à savoir si la fonction Annuler la suppression d'un message sera déployée dans la version finale de WhatsApp, mais si c'est le cas, voici comment elle devrait fonctionner.

D'après la version bêta 2.22.18.13 de WhatsApp pour Android, pour annuler un message supprimé sur WhatsApp, vous devrez être rapide. Il est dit que vous aurez quelques secondes pour "Annuler" un message supprimé.

Une fenêtre pop-up apparaîtra au bas de votre écran lorsque vous supprimez un message dans une discussion WhatsApp. Ce pop up indiquera apparemment "Message supprimé" et il y aura un bouton "Annuler" à côté. Le pop up restera là pendant quelques secondes avant de disparaître. Si vous sélectionnez "Annuler", le message supprimé sera récupéré.

En revanche, si la fenêtre contextuelle disparaît, il n'y aura aucun moyen d'annuler la suppression du message.

Nous mettrons à jour cette fonctionnalité dès qu'elle sera disponible dans la version finale de WhatsApp. Pour l'instant, assurez-vous que vous exécutez la version 2.22.18.13 pour Android sur le programme Google Play Beta pour voir si vous avez accès à cette fonctionnalité.

Écrit par Britta O'Boyle.