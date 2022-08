WhatsApp ajoute bientôt trois nouvelles fonctionnalités de confidentialité

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - WhatsApp dispose déjà d'un certain nombre de fonctions de confidentialité, comme le masquage des accusés de réception ou de la photo de votre profil pour certains contacts, mais il y en a quelques autres qui seront sans doute très appréciées des utilisateurs.

Tout d'abord, la possibilité de quitter les groupes en silence. Certaines discussions de groupe sont excellentes, mais il y en a certainement certaines que vous voulez quitter dès que vous y avez été ajouté.

Cette fonctionnalité sera déployée pour les utilisateurs de WhatsApp avant la fin du mois d'août et signifie que lorsque vous quittez un groupe, seuls les administrateurs du groupe seront notifiés, plutôt que votre départ soit une énorme chanson et une danse à la vue de tous.

La prochaine fonctionnalité de confidentialité mise en place ce mois-ci est la possibilité de choisir qui peut voir quand vous êtes en ligne. Vous pouvez bien sûr masquer votre statut "Dernière vue", ce qui est possible depuis un certain temps, mais masquer le moment où vous êtes en ligne signifie que vous pourrez vérifier votre WhatsApp sans contrarier quelqu'un en lui disant que vous n'avez pas lu son message ou que vous l'ignorez.

La dernière fonctionnalité, mais non la moindre, est le " blocage des captures d'écran pour les messages affichés une fois ". Cette fonctionnalité est actuellement en phase de test et sera bientôt disponible pour les utilisateurs, mais elle signifie que ceux qui envoient des messages par le biais de la fonctionnalité View Once n'auront pas à s'inquiéter de la conservation du message ou de l'image par la personne à qui ils l'envoient.

La personne pourra toujours prendre une photo de son téléphone avec un autre appareil, alors gardez cela à l'esprit lorsque cette fonctionnalité sera disponible.

Pour l'instant, consultez notre rubrique de conseils et d'astuces secrets sur WhatsApp, qui contient de nombreuses fonctionnalités pratiques pour tirer le meilleur parti de l'application de messagerie.

Écrit par Britta O'Boyle.