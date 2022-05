Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - WhatsApp offre un certain nombre de fonctionnalités, dont certaines sont agréables et faciles à trouver, tandis que d'autres nécessitent de plonger un peu plus profondément dans l'application.

L'application de messagerie vous permet de masquer votre dernière vue par exemple, de réagir aux messages avec des emoji et vous pouvez même changer le fond d'écran de chaque contact si vous le souhaitez. Nous avons abordé nos trucs et astuces préférés dans notre rubrique séparée, mais nous nous concentrons ici sur une astuce que nous avons récemment découverte et que nous adorons.

Saviez-vous qu'il est possible de cacher votre photo de profil WhatsApp à certains contacts ? Vous ne voulez peut-être pas qu'une ou plusieurs personnes voient votre photo, ou vous voulez peut-être donner l'impression que vous avez bloqué quelqu'un pour lui donner une petite leçon, mais vous ne voulez pas vraiment le bloquer car vous ne saurez pas s'il vous envoie des messages.

Voici comment masquer votre photo de profil WhatsApp à certains contacts. Cette fonction est disponible sur les appareils iOS et Android.

Ouvrez l'application WhatsApp Cliquez sur l'onglet Paramètres dans le coin inférieur droit. Tapez sur Compte Appuyez sur Confidentialité Tapez sur Image de profil Tapez sur Mes contacts sauf... Choisissez les contacts que vous ne voulez pas voir sur votre photo de profil WhatsApp. Tapez sur Terminé dans le coin supérieur droit

Vous pourrez toujours envoyer et recevoir des messages avec les contacts que vous avez sélectionnés comme d'habitude, mais ils verront un grand cercle avec une icône de personne à la place de votre photo WhatsApp.

Écrit par Britta O'Boyle.