Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La fonction de disparition des messages de WhatsApp signifie que les nouveaux messages envoyés dans un chat individuel disparaîtront automatiquement après 24 heures, sept jours ou 90 jours lorsquils sont activés.

La disparition des messages est une fonctionnalité disponible sur certains autres services, comme Signal , mais cest ainsi que la fonctionnalité fonctionne sur WhatsApp , ce quil faut surveiller et comment activer la fonctionnalité.

24 heures, sept jours, 90 jours

Base de discussion individuelle ou toutes les discussions

Administrateurs uniquement pour les discussions de groupe

La disparition des messages est une fonctionnalité qui doit être activée sur WhatsApp. Une fois que vous avez activé la fonctionnalité, les messages envoyés dans une discussion individuelle ou de groupe disparaîtront après 24 heures, sept jours ou 90 jours, selon ce que vous avez défini.

Les messages qui ont été envoyés ou reçus avant lactivation de la fonction de disparition des messages ne seront pas affectés, vous pourrez donc toujours les afficher.

La fonctionnalité peut être activée pour toutes les nouvelles discussions que vous démarrez ou que vous démarrez avec vous, ou vous pouvez lactiver pour des discussions individuelles et lun ou lautre des utilisateurs de la discussion individuelle peut activer ou désactiver la fonctionnalité. Dans une discussion de groupe, seuls les administrateurs de groupe pourront activer ou désactiver les messages qui disparaissent.

Aperçus

réponses

Captures décran

Sauvegardes

Les messages peuvent toujours apparaître sous forme daperçu dans les notifications si un utilisateur na pas ouvert WhatsApp. Laperçu disparaîtrait cependant à louverture de WhatsApp.

Si vous répondez à un message qui disparaît, le message initial peut toujours apparaître dans le chat après la période de disparition définie.

Si les messages qui disparaissent sont transférés vers une discussion qui na pas activé les messages qui disparaissent, le message ne disparaîtra pas dans cette discussion et sera toujours visible.

Si une sauvegarde est créée avant que le message en voie de disparition ne disparaisse, le message sera inclus dans la sauvegarde mais les messages en voie de disparition seront supprimés lors de la restauration à partir dune sauvegarde.

Il convient également de noter que des captures décran et des photos peuvent toujours être prises dun message en voie de disparition avant quil ne disparaisse et que les utilisateurs peuvent également copier et enregistrer le contenu dun message en voie de disparition avant quil ne disparaisse.

Enregistré par défaut

WhatsApp enregistre automatiquement les médias qui passent par le service sur vos photos par défaut.

Il peut être désactivé - consultez notre fonction de trucs et astuces WhatsApp pour obtenir de laide - mais cela signifie que même si les médias et les images disparaîtraient si la disparition des messages était activée pour ce chat, ils seraient toujours enregistrés sur le téléphone du destinataire.

Pour activer ou désactiver la disparition des messages sur iPhone ou Android :

Ouvrez WhatsApp Ouvrir le chat individuel Appuyez sur le nom du contact en haut Sélectionnez Messages qui disparaissent Appuyez sur Continuer (si vous y êtes invité) Sélectionnez on ou off

Pour activer ou désactiver la disparition des messages pour toutes les discussions :

Ouvrez WhatsApp Appuyez sur Paramètres Appuyez sur Compte Appuyez sur Confidentialité Appuyez sur Minuterie de message par défaut Sélectionnez 24 heures, 7 jours ou 90 jours

Pour activer ou désactiver la disparition des messages sur une discussion de groupe, vous devez être un administrateur. Si vous êtes:

Ouvrez WhatsApp Ouvrir le chat de groupe Appuyez sur le nom du groupe en haut Sélectionnez Messages qui disparaissent Appuyez sur Continuer (si vous y êtes invité) Sélectionnez on ou off

Pour activer ou désactiver la disparition des messages sur les applications Web ou de bureau WhatsApp :

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 10 Décembre 2021

Ouvrez WhatsApp Web/App Ouvrir le chat individuel ou le groupe Appuyez sur le nom du contact ou du groupe en haut Sélectionnez Messages qui disparaissent Appuyez sur Continuer (si vous y êtes invité) Sélectionnez on ou off