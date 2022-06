Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Vodafone a activé son tout premier mât téléphonique autoalimenté dans le village d'Eglwyswrw à Sir Benfro/Pembrokeshire, au Pays de Galles. C'est la première fois qu'une tour cellulaire de ce type est alimentée en électricité au Royaume-Uni, et elle est considérée comme un moyen pour l'entreprise de mieux atteindre les zones rurales à faible couverture.

Ce dernier mât 4G intègre une éolienne construite par Crossflow Energy, ainsi que des panneaux solaires et une batterie sur site permettant de stocker l'énergie non utilisée pour les jours plus sombres ou plus froids.

L'objectif de Vodafone est de faire en sorte que ce mât puisse fonctionner toute l'année avec seulement son vent, ses panneaux solaires et sa batterie pour le maintenir actif.

L'entreprise affirme que les éoliennes peuvent générer de l'énergie même lorsque le vent est faible et que, combinées à l'énergie solaire et à la batterie, les mâts peuvent être construits sans qu'il soit nécessaire de creuser des tranchées pour poser des câbles électriques.

Cela signifie que les mâts peuvent être installés et érigés plus rapidement que les mâts traditionnels, et sont généralement meilleurs pour l'environnement. Ils sont également plus silencieux et plus sûrs pour la faune que les turbines traditionnelles.

Il convient de noter que ce mât particulier est un mât déjà actif - qui est en fait connecté au réseau - et qu'il est en train d'être équipé de la technologie d'auto-alimentation.

SelonVodafone, ce mât - situé à Home Farm à Eglwyswrw - sera actif pendant deux ans et Vodafone utilisera cette période d'essai de 24 mois pour évaluer son efficacité.

Les données recueillies devraient aider Vodafone à améliorer et à optimiser la technologie et à déterminer les meilleurs sites pour ce type de mât en vue d'un déploiement ultérieur.

Bien entendu, l'objectif est que ce mât utilise principalement l'énergie verte dont il a été équipé. Il n'utilisera l'électricité du réseau qu'en cas de besoin, afin que les habitants d'Eglwyswrw ne soient pas privés de signal.

Si l'essai est concluant, Vodafone construira d'autres mâts similaires dans les zones sans couverture, afin d'apporter une connectivité 4G plus rapide et plus puissante aux zones qui en sont actuellement dépourvues.

Mais, là encore, les futurs sites isolés sans connexion au réseau national auront besoin d'une autre source d'énergie pour les moments où la combinaison vent, soleil et batterie ne suffira pas à les faire fonctionner.

Il s'agit d'une initiative prometteuse de la part de Vodafone, qui pourrait annoncer des mâts plus verts et plus respectueux de l'environnement à l'avenir et, surtout, apporter un signal mobile aux endroits qui en ont besoin.

Écrit par Cam Bunton.