Vodafone présente Evo - un nouveau tarif avec des mises à niveau flexibles et plus encore

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vodafone a introduit un tout nouveau tarif appelé Evo. Il vous permet essentiellement de mettre à niveau votre téléphone de manière flexible et est similaire, par exemple, à O2 Refresh.

Vous pouvez décider du montant que vous souhaitez payer davance et de la durée pendant laquelle vous souhaitez rembourser le reste de 12 à 36 mois. Evo peut également être combiné avec le haut débit avec Vodafone Together .

Comme pour les autres forfaits de Vodafone, la 5G est incluse sans frais supplémentaires et vous pouvez réaliser des économies avec le forfait si vous souhaitez également ajouter une montre connectée.

Evo comprend également le booster de données illimité de Vodafone (données illimitées gratuites pendant une période de 30 jours, jusquà six fois), des mises à niveau flexibles, des mises à niveau de la batterie si nécessaire et la possibilité déconomiser sur un nouveau combiné via léchange dans lapplication de Vodafone outil.

Meilleurs smartphones classés en 2021: les meilleurs téléphones mobiles disponibles à lachat aujourdhui Par Chris Hall · 15 Juin 2021

Par coïncidence, Vodafone a également déclaré lors de sa conférence Reinvent aujourdhui quen proposant loutil déchange via lapplication MyVodafone, le réseau affirme quun tiers des nouveaux acheteurs de Samsung Galaxy S21 et iPhone 12 lont fait en échangeant un ancien combiné - le double du quantité habituelle déchanges.

Vodafone ajoute quil souhaite lutter contre la pauvreté numérique en connectant jusquà un million de personnes dici la fin de 2021. Les cartes SIM seront distribuées via le réseau britannique de banques alimentaires de Trussell Trust.

Le nouveau PDG de Vodafone au Royaume-Uni, Ahmed Essam, a déclaré : « Nous construisons un avenir numérique pour tous, un avenir durable, inclusif et juste ».

Écrit par Dan Grabham.