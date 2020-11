Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lachat dun nouveau smartphone avec une économie pratique est devenu beaucoup plus facile ce Black Friday , avec Vodafone dévoilant une gamme doffres de téléphones pour iPhone, Samsung, Google et plus encore.

Les meilleures économies sont disponibles pour ceux qui achètent le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, qui vous donnera une réduction totale de 608 £ si vous optez pour le transporteur. Au lieu de 77 £ par mois et 99 £ davance, vous paierez plutôt 55 £ par mois et 19 £ davance pour 100 Go de données et SMS / minutes illimités.

Vous devrez agir vite si vous voulez profiter de celui-ci, cependant, laccord expirant à 22h00 le 26 novembre.

La même date limite est également présente pour liPhone 11 Pro de Vodafone, qui vous permet déconomiser 406 £ sur le prix demandé habituel.

Au lieu de payer 69 £ par mois et 99 £ à lavance pour 100 Go de données et des SMS / minutes illimités, laccord Black Friday du transporteur réduit ce montant à 55 £ par mois et 29 £ à lavance.

Les fans de Google et de Huawei sont également pris en charge si aucune de ces économies folles ne vous plaît.

Le Pixel 4a de Google est disponible avec une réduction gigantesque de 570 £ jusquau 26 novembre, avec le plan exceptionnel (100 Go de données, SMS illimités / minutes) passant de 43 £ par mois et 99 £ à lavance à 23 £ par mois et 9 £ à lavance .

Pendant ce temps, le contrat équivalent du Huawei P30 Pro NE a été réduit de 55 £ par mois et un coût initial de 99 £ à seulement 35 £ par mois avec 29 £ requis à lavance, vous permettant de réaliser une économie totale de 550 £ .

Naturellement, de nombreuses offres de smartphones circulent pendant la période de vente du Black Friday, alors assurez-vous de garder un œil sur les autres opérateurs. Nattendez pas trop longtemps, évidemment, ou vous pourriez manquer.

