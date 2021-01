Les 13 téléphones les plus populaires au Royaume-Uni dans les années 1980 - révélés!

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un regard rétrospectif sur le développement de lindustrie de la téléphonie mobile peut donner lieu à des recherches vertigineuses. Rétrospectivement, la vitesse du changement et la mesure dans laquelle les modèles de téléphones sont devenus plus petits, plus puissants et plus utiles sur de courtes périodes de temps sont à couper le souffle.

Si vous revenez aussi loin que les années 1980, vous vous retrouverez à la genèse même de la révolution mobile, avec le premier appel mobile jamais lancé au Royaume-Uni en 1985 sur le réseau nouvellement ouvert de Vodafone .

Cela fait 35 ans que ce premier appel a été passé par Michael Harrison, le fils du président de Vodafone, et pour marquer loccasion, les coffres se sont ouverts pour présenter certains des téléphones que les gens utilisaient au cours de cette décennie charnière. Au cours des cinq dernières années entre 1985 et 1990, vous pouvez déjà suivre la vitesse de développement, car les modèles deviennent plus petits et moins encombrants.

Nous avons rassemblé certains des téléphones les plus vendus de ces cinq années, comme un voyage dans le passé pour vous, ou, si vous nétiez pas là à lépoque, un moyen de souligner le chemin parcouru par la technologie sur laquelle vous comptez. . Dans chaque cas, en guise de petit bonus, nous vous ferons savoir ce que vous auriez dû débourser pour en obtenir un, ainsi que ce que ce prix est équivalent en argent daujourdhui.

Le tout premier téléphone mobile vendu par Vodafone, le VM1 étend la définition de «portable», comme on pouvait sy attendre dune première tentative. Bien que, oui, il sagisse techniquement dune poignée de transport, elle pesait près de cinq kilos, elle était donc vraiment destinée à être boulonnée dans une voiture, tandis que le combiné passerait à lavant à côté de votre siège conducteur.

Il y avait même une antenne qui serait percée dans votre voiture pour la réception. Donc, plus de téléphone de voiture que de téléphone portable, mais le VM1 a tout de même fait les petits pas nécessaires.

Coût en 1985: 1 475 £

Coût ajusté en fonction de linflation aujourdhui: 4400 £

Le VT1 a suivi sur les talons sur le VM1, et était similaire à bien des égards, en particulier en ce qui concerne le fait dêtre assez massif.

Une comparaison vraiment intéressante à partir de maintenant peut être trouvée en ce qui concerne le temps de charge du VT1 - connecté à votre voiture, il facturerait 10 heures pour fournir 30 minutes de temps dappel avant de tomber. Impressionnant pour lépoque, mais cela met en perspective notre impatience moderne.

Coût en 1985: 1 650 £

Coût ajusté en fonction de linflation aujourdhui: 4 900 £

Comparé au VT1 et au VM1, il sagit du premier téléphone vraiment reconnaissable comme portable sans avoir besoin dune voiture pour le faire. Le premier effort de Motorola a ce look "brique" emblématique, mais il sagissait dune mise à niveau sérieuse sur les anciens modèles que nous avons examinés. Cette fois-ci, une charge de 10 heures vous donnerait une heure de temps de conversation.

Le 8000 X était sorti en Amérique depuis quelques années, prenait de la vapeur et était un véritable favori à travers les années 80, son prix baissant régulièrement au cours de cette période. Quand il est sorti pour la première fois, cependant, il était cher à un degré que nous pourrions appeler fou de nos jours.

Coût en 1985: 2 995 £

Coût ajusté en fonction de linflation aujourdhui: 8900 £

Cependant, ce nest pas parce que Motorola avait un numéro discret que tous les téléphones étaient soudainement petits. La série Panasonic C était encore assez portable par rapport aux efforts précédents, et un combiné beaucoup plus abordable, bien que toujours extrêmement cher.

Il était livré avec un étui de transport pour que vous puissiez le passer par-dessus votre épaule et pesait 3 kilos, vous feriez donc mieux dutiliser cet étui que non.

Coût en 1985: 1 500 £

Coût ajusté en fonction de linflation aujourdhui: 4400 £

Motorola na pas traîné dans les années 80, hein? Son prochain effort a été en fait inspiré et dérivé des téléphones de voiture plus anciens, mais il a été itéré sur eux pour apporter un écran LCD et plus de boutons de fonction.

Le téléphone avait également un carnet dadresses pour le stockage des numéros de téléphone, qui est le genre de fonctionnalité qui donne limpression dêtre un véritable pas vers les normes de téléphonie mobile modernes.

Coût en 1985: 1 000 £

Coût ajusté en fonction de linflation aujourdhui: 3 000 £

VPI est lun des noms de cette liste qui est resté assez obscur, contrairement à dautres. Le Citiphone est un vrai looker, pour lépoque, avec un design élégant et une petite taille.

On se souvient le plus affectueusement pour avoir une fonction très utile - si vous composez 001, il jouerait `` God Save the Queen . Vous savez, juste au cas où.

Coût en 1985: 1 875 £

Coût ajusté en fonction de linflation aujourdhui: 5600 £

Cest vrai, Mitsubishi était dans le jeu du téléphone en 1986, exportant la technologie du Japon et proposant un design assez intrigant pour le Roamer. Il avait sa batterie montée sur le côté du téléphone, plutôt que sur son dos, le rendant un peu plus mince et potentiellement plus facile à transporter en fonction de votre sac.

Le Roamer a également très bien fonctionné au Royaume-Uni, devenant lun des téléphones les plus populaires des années 80.

Coût en 1986: 1 996 £

Coût ajusté en fonction de linflation aujourdhui: 5900 £

Un autre grand nom est entré dans la mêlée en 1987, avec Cityman de Nokia trahissant déjà des allusions aux classiques intemporels de la «brique» à venir. En 1988, Nokia détenait une part de marché de 10% des téléphones mobiles au Royaume-Uni, y compris ses téléphones de voiture et des numéros plus petits comme le Cityman.

Cela dit, comme le marché a évolué si rapidement, le Cityman na pas été un énorme succès, disponible à un prix très avantageux dans lannée suivant sa sortie. Pourtant, Nokia avait de bonnes choses à venir, alors ne vous en sentez pas trop désolé.

Coût en 1987: 1 950 £

Coût ajusté en fonction de linflation aujourdhui: 5 800 £

Le 8500X pourrait bien être le téléphone `` brique définitif, devenant un incontournable de la vie professionnelle moderne à la fin des années 80. Sa batterie pouvait durer une journée en veille et offrait une heure de conversation, plus un carnet de contacts pour stocker les numéros, ce qui le rendait vraiment utile si vous deviez être connecté toute la journée.

Il y avait également plusieurs options de couleur, ce qui louvrait comme un accessoire et moins comme un téléphone professionnel. Alors que leur durée de conservation touchait à sa fin au début des années 90, cela reste un élément classique du design de téléphone.

Coût en 1987: 2 500 £

Coût ajusté en fonction de linflation aujourdhui: 7500 £

Sa marque na peut-être pas résisté à lépreuve du temps, mais le 9A de NEC était un excellent petit téléphone, avec une autonomie qui a battu la plupart des concurrents. Cétait le nouveau téléphone le plus vendu de 1988 au Royaume-Uni, après sa sortie, et a beaucoup contribué à la poursuite de la réduction des modèles de téléphones concurrents, y compris Motorola en particulier.

Coût en 1987: 1 795 £

Coût ajusté en fonction de linflation aujourdhui: 5400 £

La série D de Panasonic était un petit numéro astucieux avec une caractéristique clé qui ressemble presque à un défi de jeu télévisé, avec le recul. Si vous étiez sur le point de perdre de lénergie pendant un appel, vous pourriez en fait remplacer ses piles sans que lappel soit interrompu. Cela dit, cela ne réussirait que si vous pouviez effectuer léchange en deux secondes ou moins.

Alors que sa batterie a été conçue avec ces échanges rapides à lesprit, nos mains deviennent glissantes rien quen pensant au stress de lessayer lors dun appel très important.

Coût en 1988: 1 000 £

Coût ajusté en fonction de linflation aujourdhui: 3 000 £

Un autre téléphone de Panasonic est venu sous la forme de la série F, et vous pouvez vraiment commencer à voir les premières étapes du langage de conception qui allait dominer les téléphones mobiles dans les années 90, la disposition du téléphone devenant de plus en plus compacte.

La série F avait également sa propre batterie dans une manche, cependant - si vous vouliez plus dautonomie de la batterie et que vous étiez heureux de transporter un peu plus de poids et de taille, vous pouvez passer à une batterie plus grande à cet effet. Pourquoi ne pas remettre le choix entre les mains de vos clients, après tout?

Coût en 1988: 1 000 £

Coût ajusté en fonction de linflation aujourdhui: 3 000 £

Le dernier téléphone de notre liste est un autre qui montre un grand changement dans la conception, qui se répercuterait au fil des ans. Le Motorola Micro-Tac a été le premier téléphone à clapet au monde, et vous pouvez réellement voir où Motorola a commencé sur la route de ses célèbres designs Razr .

Si mince que la durée de vie de sa batterie était franchement terrible, le Micro-Tac a également un astérisque amusant remarquable à son nom. Cette antenne, extensible à volonté, est en fait totalement cosmétique, sans effet sur la réception. Être capable de le retirer nétait essentiellement quun effort placebo, car Motorola craignait que les clients ne soient déroutés par le manque dantenne si elle nétait pas là. Comme le client a toujours raison, un faux fragile a été ajouté pour la tranquillité desprit.

Coût en 1989: 1 500 £

Coût ajusté en fonction de linflation aujourdhui: 4500 £

Écrit par Max Freeman-Mills.